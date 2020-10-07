少校連長被控猥褻女士官 二審查出他在歐洲蜜月判無罪

陸軍通信連前簡姓少校連長，被控2016年6月間某周六、及同年9月3日邀該連女下士至他家強制猥褻，一審查出同年6月，簡新婚在歐洲蜜月旅行，同年9月3日留守部隊，以罪證不足判他無罪，檢察官不服上訴二審，台中高分院合議庭認檢察官上訴無理由，將檢察官上訴駁回。可上訴三審。

二審認檢方起訴簡男涉有2次強制猥褻犯行證據，經調查結果，客觀上未達通常一般人均不致有所懷疑，得確信其為真實程度，尚有合理懷疑存在，不能證明簡男犯罪，檢察官上訴無理由，應予駁回。

簡男被控於2016年6月的某周六，邀女士官前往他住處，被害人懾於他的權勢不敢違逆，應邀前往，遭簡以手隔著衣物撫摸她的胸部，被害人掙脫表示拒絕，他不予理會，強行脫掉她的衣服，再將她推倒在床上，並以手撫摸她的下體，因被害人哭泣，他始作罷。

2016年9月3 日，簡又邀女士官至他住處，先隔著衣服撫摸她的胸部、親吻她的臉頰，經被害人告知值生理期及拒絕，他仍不予理會，強行脫掉被害人的衣褲，以下體摩擦被害人外陰部，經被害人持續喊「不要」及哭泣，他才停手。

法官查出，2016年6月份的周六分別為6 月4 日、6 月11日、6 月18日、6 月25日。其中6月4 日因應端午節連假而為補班日，而女士官當日復無休假紀錄；而同月9日至11日，簡駕車外出，11日的位置均在嘉義市區，不在被害人指控的犯案地點台中市。

法官並查出，簡與新婚妻子自2016年6 月6 日至同年月27日同為婚假期間，且兩人於6 月14日至24日止，前往歐洲蜜月旅行，因而難認簡邀女士官至其住處強制猥褻。