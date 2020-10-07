法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

男子古慶國借宿陳姓酒友家，陳想戒酒癮，要求古搬離，古轉而求陳的李姓前妻收留但遭拒。古認為陳作梗，拿菜刀、魚刀砍劈，陳全身有120處刀傷，幾乎斷首。桃園地院依殺人罪判古12年徒刑，執行完畢後監護5年；陳上訴高等法院，法官昨問古「砍人120刀，也沒精神耗弱，如果你是被害人，覺得要判多重？」他聽完當庭撤回上訴。

古（43歲）去年9月18日跑到陳姓友人中壢長樂街屋外按門鈴，陳一開門就遭古肘擊後腦杓，古還衝進廚房左、右手各握持1把菜刀、魚刀，朝陳的頭、脖子砍劈還猛刺胸部；陳不斷喊「救命」，但古殺紅眼，亂刀砍死對方，就連陳倒地也不斷砍殺洩憤。

案發後，古慶國冷靜清洗雙手，脫掉衣服包住凶刀離去，後來自認難逃法網，走到內壢派出所投案。警方循樓梯血跡到3樓，驚見陳倒臥客廳沙發，氣管、脖頸幾乎被砍斷，牆壁、地板也都是噴濺血跡。

檢方偵訊時，古坦承借宿遭拒心生不滿才拿刀砍殺；鄰居證稱聽見金屬敲擊聲持續近20分鐘，有人大喊了3次「救命」，出門看到古打赤膊離開，雙手、褲子上沾染血跡。法醫解剖，死者有120處銳器傷，其中57處集中頭部，砍到顱骨都有切割痕，頭皮還卡著1塊金屬碎片。

桃園地院將古送精神鑑定後，認為古因長年飲酒，行為時受「酒精引發的精神病」影響，辨識能力減損，依刑法第19條減刑；而相關證據顯示古沒有殺害陳的犯意，也非故意自陷並利用精神障礙狀態殺害對方，加上符合自首要件，再減刑。

古慶國認為遭判刑12年「太重」，上訴高等法院，檢方則認為上訴無理由。

高院昨行準備程序，詳細提示古慶國的自首路線、居住地點，並詢問「主張行為時精神耗弱嗎？」，古卻回答「前2、3天沒睡好」。法官質疑「沒睡好和判斷力有什麼關係？」，且細究亞東醫院的精神鑑定報告，也顯示古最多是判斷力比別人不足，沒有精神耗弱的狀況。

古慶國砍人120刀，下刀處多在頭、頸、心臟，且作案時間不到20分鐘，等於是一見面就猛砍，讓被害人當場斃命。法官說「你覺得判12年太重嗎？如果設身處地想，你被人砍120刀，覺得要判多重？」並指不少人至今仍有殺人償命的想法，要古思考「覺得代價合理嗎？」希望他對自己的行為負責。

法官說，如果在監服刑，還有機會學得一技之長，比現在在外頭的生活還較好，希望古仔細思考是否上訴。古聞言，隨即表示要撤回上訴；本案定讞，古將送執行。

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