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慣竊劉德華失風竟折回丟汽油彈 判5年2月還嫌重

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

粗工劉德華去年行竊遭發現逃離，心生不滿，1個多小時後重回現場縱火。桃園地院依侵入住宅竊盜、縱火未遂罪判刑5年2月，劉上訴，高等法院駁回。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
粗工劉德華去年行竊遭發現逃離，心生不滿，1個多小時後重回現場縱火。桃園地院依侵入住宅竊盜、縱火未遂罪判刑5年2月，劉上訴，高等法院駁回。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
粗工劉德華去年到桃園平鎮一家通訊行行竊，遭彭姓店主發現，他嚇得逃離；劉心生不滿，用布條封綁裝著汽油的玻璃瓶，1個多小時後重回現場引燃並朝屋內扔擲。彭姓店主發覺不對勁，通知消防隊救火，警方循線逮捕劉。桃園地院依侵入有人居住之建築物竊盜罪、放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪判刑5年2月，劉上訴，高等法院駁回。

劉學歷為國中畢業，案發時從事粗工工作。去年5月23日凌晨1點半，劉自鐵皮搭建的通訊行廢棄廁所與天花板隔間爬入屋內，偷取3支手機、1只平板電腦和3700元現鈔，當時正在屋內休息的彭姓店主發現，他趕緊逃離。

劉德華不滿行竊失風，同日3點重回鐵皮屋，從廁所和天花板間的間隔扔擲汽油彈，幸虧彭發現得早，只有工作台遭焚毀。警方依據監視器畫面查獲劉。

在警詢、偵查和桃院審理期間，劉坦承不諱，因事證明確，桃院依法論科。不過劉認為一審量刑過重，他偷到的財物除3千元現金外都歸還被害人，請求從輕量刑。

高等法院認為，劉德華因竊盜犯行遭發覺，不知自省，反而懷恨在心，明知鐵皮貨櫃屋是彭姓店主休息的處所，竟在一般人熟睡的深夜時分丟擲已點火的汽油玻璃瓶，若不是被害人及時發現，後果實在不堪設想，沒有值得同情之處，無法減刑。

高院認為劉正值壯年，卻有多次竊盜犯行，原本他稱願以3萬元和被害人和解，但卻直到二審宣判前都沒有賠償，原一審的量刑因子未改變，駁回上訴。竊盜罪部分不得再上訴。

竊盜

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