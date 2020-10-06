遠航欠9千萬今拍賣飛機卻流標 下月打折再賣

台北分署主任執行官林岡助（穿背心受訪者）說明拍賣飛機情形。圖／台北分署提供 遠東航空董事長張綱維被控掏空資產起訴後羈押，公司另欠稅費9600萬元；法務部行政執行署台北分署今天拍賣遠航編號B-28017的MD型飛機，訂底價672萬元，拍賣前有3組買家洽詢，但無人投標而流標，預計下月初打折再賣。

事實上，行政執行署不是第一次賣飛機。台北分署曾拍賣中興航空「霍克（Hawker）」400XP型飛機，底價1億1000萬元，無法拍定，另賣過中興航空的直升機，鑑價6600萬元，最後以478萬元拍出。

遠航共積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費9600萬元，被台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局分別移送台北分署執行。

分署執行官今年5月查扣遠航存款900萬元，並查扣國籍編號B-28017的MD-82型飛機，訂今天拍賣，開拍前鑑定最低拍賣價是672萬元，保證金為135萬元。

遠航這架MD-82型飛機是遠航機隊中唯一沒有設定抵押的飛機，飛機閒置6個多月，自今年3月31日起處於無人維護狀態，目前停放在台北松山機場機棚外。