台科大研究生趕論文要畢業 重要資料竟被駭客刪除

台灣科技大學一名徐姓男學生，今年發覺自己存放在研究室電腦內的畢業論文等重要資料，遭駭客入侵刪除。台北地檢署認為5個IP都被駭客當作跳板，並非真正始作俑者，今依罪嫌不足，不起訴陳男等5人。圖／本報資料照。 台灣科技大學徐姓男學生，今年發覺自己存放在研究室電腦內的畢業論文等重要資料，遭駭客入侵刪除。他懷疑是一名男同學所為，報警提告。檢警鎖定陳男等5人IP追查，發現這5個IP都被駭客當作跳板，並非真正始作俑者，今依罪嫌不足，不起訴陳男5人。

檢警調查，徐姓男學生在研究室趕畢業論文，將重要資料都存放在研究室裡一台由他使用並保管的公用電腦內，以方便作業。今年3、4月間，他驚覺電腦內的實驗數據等重要資料，竟然被駭客入侵刪除淨空，一夕之間心血化為烏有。

徐男懷疑是一名曾經與他再研究室有過節的男同學所為，不過苦無證據，便報警提告欲查明真相。大安分局查出在案發兩天之內，有5個不同IP透過外部網路，侵入台科大研究室的徐男存放資料的電腦，且手法相當純熟，一入侵就鎖定重要資料刪除。

警方循線找到這5個IP的申請人，並依妨害電腦使用罪嫌函送北檢偵辦。檢察官傳喚被告到庭說明，發現這5人平時分別位於全國各地，有老年人、家庭主婦、上班族，眾人全數否認犯行，強調根本不認識告訴人，與對方無冤無仇，更沒能力當駭客。

檢方認為，真正的駭客是把這5個IP作為跳板侵入台科大研究室電腦主機，與這5名申請人無涉，今依罪嫌不足，給予周女、陳男、洪男等5人不起訴處分，至於真正的駭客身分尚未查出。