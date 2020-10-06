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磨尖筷子挾持！2收容人企圖越獄 4名管理員博鬥受傷
南投看守所黃姓、許姓2名收容人，中秋節當天利用磨尖的塑膠筷，企圖挾持管理員脫逃，但其他4名管理員立刻趕到，以辣椒水制伏兩人，過程中造成謝姓管理員頸部劃傷、手部、胸部挫傷，幸好都沒有大礙。南投看守所已報請南投地檢署，依意圖脫逃、妨害公務、傷害等罪嫌，追究2人責任。
10月1日中秋節上午11時40分，南投看守所同住一室的許姓、黃姓收容人假裝打架爭吵，謝姓管理員勸阻無效開門制止，2人卻拿出預先磨好藏在衣袖內的塑膠筷，脅持謝姓管理員脫逃，其他收容人按下警鈴，4名管理員迅速趕到，噴灑辣椒水讓兩人睜不開眼，迅速將兩人壓制，取出作案用的20公分塑膠筷，將兩人安置避免其他收容人情緒受影響。
許姓（21歲）黃姓（27歲）2名收容人，黃為公共危險罪刑期1年多，許則因毒品、竊盜罪刑期6年4個月，因強盜案被借提暫時安置南投看守所。黃男供稱因為思念家人和孩子，企圖偷逃回去見家人，許則是因為刑期長，黃提出脫逃構想，許表是支持，兩人將塑膠筷磨尖，假裝打架，趁機挾持管理員男脫逃。
不過，兩人的挾持謝姓管理員後迅速被制伏，過程中造成謝姓管理員頸部遭刮傷同時也噴到辣椒水，雙手、胸部挫傷；其他3名管理員也有手指、膝蓋和頸部大小不一挫傷，幸好並無大礙。
南投看守所所長于淑華說，許姓、黃姓收容人都來到南投看所不久，兩人都有情緒不穩定，都有就醫服藥，因為中秋節到來，每逢佳節倍思親，才想策劃脫逃，但經過才1分鐘就被制伏，管理員迅速處置控制情，4人雖受傷還好都不嚴重，將報請矯正署獎勵，2名收容人則意圖脫逃、妨害公務、傷害罪嫌移送南投地檢署偵辦，2人家屬事後也到看守所探望，許、黃兩人也對意圖脫逃，造成管理員受傷致歉。
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