慣犯酒駕害死騎士 男子二審判8年8月

多次酒駕遭到吊銷駕照的鄧姓男子，被控去年4月間酒後駕車撞倒路旁鐵絲圍欄，後方騎士閃避不及撞上，送醫後死亡，鄧男肇事後逃逸。台灣高等法院今天判鄧男8年8月，可上訴。

判決指出，桃園鄧男民國98年間酒駕遭判罰金新台幣5萬元；去年初再犯酒駕，遭判2月徒刑、併科罰金1萬5000元確定，並於去年2月間執行完畢，駕照一併遭到吊銷；事隔2個月，鄧男於去年4月犯下這起酒駕致人於死案件。

判決指出，鄧男去年4月23日飲酒後，駕駛賓士車行經桃園市蘆竹區八德一路、由林口往南崁路段時，高速衝入對向車道，把路旁整排的鐵絲圍欄撞倒，衝入路邊草叢中；剛好1名楊姓騎士路過，閃避不及，撞上傾倒鐵絲圍欄而人車倒地，鄧男肇事後棄車逃離現場，楊姓騎士則身受重傷，送醫後死亡。

全案經檢方起訴，一審桃園地方法院判鄧男8年8月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

台灣高等法院維持一審判決，認定鄧男酒駕致被害人死亡，肇事後還逃逸，犯後一再飾詞卸責狡辯，沒有悔悟，態度惡劣，至今未與被害人家屬達成和解，造成被害人家屬喪親、天人永隔的巨大痛苦，犯行構成不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪及肇事逃避罪，應執行8年8月徒刑，還可上訴。