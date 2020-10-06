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網友罵插隊駕駛「垃圾」挨告 影片只拍車牌檢不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名王姓男子今年7月間駕車行經快速道路下匝道時插隊，遭後方行車紀錄器拍下並上傳至臉書社團，多名網友見狀留言「北爛」等語。王男提告後，警方將6名網友移送偵辦，但台北地檢署認為光以車牌無法連結王男，無涉侵害其名譽，今依罪嫌不足，不起訴6人。圖／本報資料照。
一名王姓男子今年7月間駕車行經快速道路下匝道時插隊，遭後方行車紀錄器拍下並上傳至臉書社團，多名網友見狀留言「北爛」等語。王男提告後，警方將6名網友移送偵辦，但台北地檢署認為光以車牌無法連結王男，無涉侵害其名譽，今依罪嫌不足，不起訴6人。圖／本報資料照。
一名王姓男子今年7月間駕車行經快速道路下匝道時插隊，遭後方行車紀錄器拍下並上傳至臉書社團，多名網友見狀留言「北爛」等語。王男提告後，警方循線查到6名網友真實身分移送偵辦，但台北地檢署認為光以車牌無法連結王男，無涉侵害其名譽，今依罪嫌不足，不起訴6人。

檢方調查，王姓男子今年7月間駕車行經快速道路，下匝道時突然切入外線車道，而後方的車輛駕駛不滿被插隊，將行車紀錄器拍到的短短一分鐘影片，上傳至臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」。

楊姓、蘇姓、簡姓、林姓、王姓、黃姓等6名網友，在影片底下分別留言「北爛」、「垃圾駕駛」、「怎麼會這樣插隊！」等等言論。王男友人看到影片，發現車牌號碼是自己的朋友，便告知王男網路上有此事。

王男輾轉得知後不滿網友批評，認為相關言論已侵害他的名譽及社會評價，提告妨害名譽。據了解，檢方調查時，部分被告到案坦承發言不夠謹慎，部分被告則辯稱只是評論有人交通違規，不是惡意辱罵駕駛。

檢察官認為，影片只拍到車牌，看不出來駕駛是誰，且車主身分並非公開資訊，一般人很難查詢得知，且即使查詢到車主身分，當時也不一定是車主本人駕車，網友的言論並無損及王男名譽，依罪嫌不足給予6名網友不起訴處分。

車主 妨害名譽

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