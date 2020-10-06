台北分署拍賣遠航客機 首拍流標
遠東航空公司因積欠勞健保等稅費，名下編號B-28017的MD-82型飛機遭行政執行署台北分署查扣，今天首度拍賣。台北分署表示，因無人投標遠航客機而流標，11月3日再拍賣。
遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維則因涉嫌掏空遭起訴，目前遭台北地方法院羈押中。此外，遠航還積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費，迄今已累積新台幣9700萬餘元。
案經台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送，台北分署分案執行，已於今年5月間查扣遠航存款900萬元，並查封編號B-28017的MD-82型飛機，今天進行首拍。
台北分署表示，編號B-28017的MD-82型飛機已閒置超過6個月，停放於台北松山機場機棚外，經鑑價後，首次拍賣最低拍賣價格為672萬元，因今天無人投標而流標。
台北分署說，預計11月3日再度拍賣遠航客機，底價將略為降低，另行公告。
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