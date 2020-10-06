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騎士國道蛇行釀10車追撞 高檢署發交新北檢偵辦

中央社 / 台北6日電

趙姓男子昨（5日）騎機車違規上國道，不聽從員警指揮，還跟在巡邏車後方蛇行，甚至揮手要警方閃開。 聯合報系記者林昭彰／翻攝
趙姓男子昨（5日）騎機車違規上國道，不聽從員警指揮，還跟在巡邏車後方蛇行，甚至揮手要警方閃開。 聯合報系記者林昭彰／翻攝

趙姓男子昨天騎機車上國道蛇行釀10車追撞、2名員警受傷。台灣高等檢察署今天表示，已發交新北地檢署偵辦此案，釐清騎士是否涉及公共危險等罪嫌，以維護國人用路安全。

警消昨天上午11時49分獲報，指國道1號北向36.4公里處泰山路段有機車騎上國道蛇行，國道警察駕車到場，以手勢示意騎士停靠路肩，但騎士持續蛇行，不聽指揮，然後逆向，接著就與小貨車發生碰撞，並導致多車連環撞。

事發時有車撞過來，2名國道警察雖有閃避，但仍受傷，其中王姓警察還伸手拉騎士一把閃避。趙姓騎士因傷住院，昏迷中。

高檢署表示，趙姓騎士的行為疑涉有公共危險罪嫌，已剪報分案同時發交新北地檢署偵辦，要求盡速查明案情，以確保高速公路用路人的行車安全。

國道 警察 新北

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