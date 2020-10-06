同赴學校取證書趁機揉胸猥褻女同學 碩士男判6月獲緩刑

花蓮一名胡姓男子與大學女同學相約回校拿他的碩士畢業證書，開車載對方返回住處時，見她閉眼小憩，竟乘機將車停在路旁，解開對方襯衫和內衣揉捏胸部猥褻得逞，事後女子報警，花蓮地方法院審結，依乘機猥褻罪判胡男6個月刑期，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

胡姓男子去年8月31日中午與女同學用完餐後，一同前往學校拿胡的碩士畢業證書，因行政人員未上班，兩人改到壽豐鄉鯉魚潭風景區散步。當晚6時許，胡男開母親的車子載女同學返回吉安住處，途中見坐在副駕駛座的女同學閉眼休息，誤以為對方睡著了，將汽車停放在路旁乘機猥褻。

胡男先隔著襯衫觸碰女同學左胸，接著更大膽解開襯衫扣子，伸狼爪撥開內衣揉捏女子胸部；接著又隔著外褲觸碰受害女子生殖器。原本不到半小時的路程，他花了約3小時，當晚9時30分才將受害女子送回住處。

受害女子事後與另一名大學女同學通話1小時，崩潰痛哭遭猥褻經過，在友人鼓勵下，事發後4天鼓起勇氣報警。

胡男起初矢口否認犯行，甚至稱女子案發當天曾向他示好，但被他婉拒，才遭報復。受害女子證稱，當時她雖閉著眼睛，但未睡著，知道胡男解開她的衣服扣子，但擔心張開眼睛會很難堪，也擔心如果制止，不知道胡男會對她做什麼事情。

案發後，受害女子到身心醫學科求診，心理衡鑑結果，認為她在急性壓力事件後，出現顯著急性壓力症狀，不排除有創傷後壓力症的可能。