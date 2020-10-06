桃園女連續吸笑氣上路兩度肇事 瞎扯：是不小心的

桃園林姓女子連續兩度吸笑氣上路追撞前車，警方到場發現她語無倫次、意識模糊，一旁擺放的笑氣鋼瓶上還連接著氣球，當晚移送給檢察官複訊時仍反應遲鈍；法院發現，林女各在3月9日、5月27日吸笑氣上路肇事，前案被依公共危險罪判刑3月，考量她仍不知悔改，這次判5月，可上訴。

檢警調查，林女（33歲）3月9日才因吸笑氣開車上路，撞到停在超商旁的車輛，警方到場時還語無倫次、咆哮拉扯，被依公共危險罪判刑3月。

林女不知悔改，5月27日再次吸食笑氣，一早10點多開車上路因反應力下降，不慎追撞前方黃姓男子駕駛的小客車，警方獲報到場在林車上起獲笑氣鋼瓶、氣球。

檢方訊時，林女坦承吸笑氣上路，但辯稱沒有因此精神不佳，是不小心撞到的，鋼瓶則是一直都擺在車上，但警方發現，林女當時下車困難、語無倫次還意識模糊，命其做直線測、平衡測試也有手腳顫抖、腳步不穩狀況。

當天移送檢方複訊時，也有反應遲鈍、緩慢，顯見反應力降低有不能安全駕駛；法院審酌，林女除以上狀況，被查獲時駕駛座旁就放著1個笑氣鋼瓶，上面還有氣球套住出氣口，可見她是剛施用完就上路。