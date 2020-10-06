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南市文化局科長3年前嘉市任職 詐公款18萬涉貪汙起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

台南市文化局陳姓科長3年前任嘉義市文化局科長時，曾以不實發票向嘉市府詐取8萬元給廣告商黃、林姓夫妻，今年初被檢方起訴，檢調日前又發現新事證，3人在嘉義市2017夏至藝術節活動，另涉詐領18萬元活動費、訊後坦承犯行，今依違反貪污治罪條例、偽造私文書等罪嫌追加起訴。

陳姓科長今天低調回應，靜待司法調查。

起訴書指出，陳姓科長除之前詐領8萬元，還利用舉辦2017夏至藝術節活動之便，浮編18萬元經費，將18萬元分成文宣設計費5萬元、攝錄費4萬元、舞台布景搭設5萬元、舞台音響租借4萬元，製造市府文化局表藝科逕向廠商分批小額採購假象。

在文宣印刷費部分，陳先要求受邀演出單位，提供演出設計印刷的宣傳海報及廣告單，但在該次活動文宣印刷經費概算時，將演出單位所提供宣傳海報、廣告單一併列入，再由黃、林夫妻提供不實的免用統一發票收據，向文化局核銷經費。

另陳舉辦記者會攝錄影工作，私下委請洪姓攝影師以8000元費用到場攝錄影，會後再與黃、林夫妻提供免用統一發票收據，核銷攝錄費4萬元。

陳、黃、林在活動時未委託專業廠商提供音響設備，僅使用音樂廳自有麥克風及擴音喇叭，仍以黃廣告公司開立不實統一發票，請領4萬元音響租借費核銷，之後陳發現被調查、為規避刑責，才將4萬元轉滙演出單位。

在舞台布景部分，陳之前未經簽請核准，就先請黃、林以3萬6800元向他公司採購布景框架，事後才由黃、林開立不實統一發票，請領5萬元舞台布景搭設費用。

檢察官偵查終結認定，陳及黃姓丶林姓夫妻涉犯貪污治罪條例、偽造私文書等罪嫌，本次計浮報公款6萬9000元，合計犯罪所得15萬9000元，請依法沒收。

嘉義地檢署依貪污等罪嫌，起訴台南市文化局陳姓科長，及嘉義黃、林姓夫妻。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署依貪污等罪嫌，起訴台南市文化局陳姓科長，及嘉義黃、林姓夫妻。記者卜敏正／攝影

文化局 貪污 嘉義

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