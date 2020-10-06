海軍陸戰隊涉簽賭...逆轉輕判 主揪上兵判刑定讞了

海軍陸戰隊鄭姓上兵疑被運動簽賭組頭吸收，大膽在軍營招攬同袍下注簽賭，搞得軍中袍澤背一身賭債，驚動部隊介入調查。橋頭地院一審從輕發落，依賭博罪判他拘役35日，得易科罰金，緩刑2年；然而，檢方不服輕判上訴，橋頭地院二審發現，原判決量刑不符合最低法定刑度，撤銷改判刑4月，仍能易科罰金，緩刑2年，全案定讞。

據了解，鄭姓上兵前年在海軍陸戰隊登陸戰車大隊運三中隊服役時，偶然接觸運動簽賭「贏玖九」不知名成員後，答應幫忙招攬賭客，談妥只要賭客下注1萬元，鄭就能抽150元水錢酬勞。鄭背地裡在軍隊中勸賭，得知同隊的方姓、王姓上兵有意簽賭，馬上聯繫組頭提供博弈網站帳號、密碼給他們。

短短不到半年，方姓、王姓上兵數度簽賭下注國內外運動賽事，押賭比賽勝負、得分想贏賭金不成，反而欠下50萬、16萬元賭債。兩人走投無路，鄭上門催債，要求他們用機車、汽車貸款還錢。軍方察覺營中有士兵涉賭，介入調查才讓聚賭情事曝光。

橋頭地院一審認為，鄭姓上兵貪圖私利，助長軍隊投機歪風，相當不可取，但念在他無前科紀錄、犯後態度尚可，依共犯圖利聚眾賭博罪，判處拘役35日，得易科罰金3萬5千元，緩刑2年，並支付公庫3萬5千元。至於涉簽賭的方、王獲緩起訴處分。

然而，橋頭地檢署不服，上訴橋頭地院二審。二審合議庭指出，刑法第268 條圖利聚眾賭博罪法定刑度為「3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金」，並無拘役刑；另依刑法第33條規定，有期徒刑刑度在「2月以上、15年以下」，顯然原判決判處鄭姓上兵拘役35日違法。