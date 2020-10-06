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國道蛇行致10車追撞2傷 騎士刑責最重5年

中央社 / 台北6日電

趙姓男子昨天騎機車上國道蛇行釀10車追撞、2名員警受傷。律師指出，趙男犯行，應構成刑法的妨害公眾往來安全罪及過失傷害罪，最重可處5年以下有期徒刑，並負民事賠償責任。

警消昨天上午11時49分獲報，國道1號北向36.4公里處泰山路段有機車騎上國道蛇行，國道警察駕車到場，以手勢示意騎士停靠路肩，但騎士持續蛇行，不聽指揮，然後逆向，接著就與小貨車發生碰撞，並導致多車連環撞；當下有車撞過來，2名警察閃避，仍受傷，其中王姓警察還伸手拉騎士一把閃避。趙姓騎士因傷住院昏迷中。

法界俗稱「妨害公眾往來安全罪」的刑法第185規定，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

前台北地檢署檢察官、現任律師施宣旭表示，趙姓騎士屬一行為觸犯數罪名，包含刑法第185條「以他法致生往來之危險」罪，以及刑法第284條的過失傷害罪；前者本刑5年以下，後者本刑1年以下。

施宣旭指出，依據最高法院實務判例，「以他法致生往來之危險」，所指「他法」，意即除損壞、壅塞以外，其他凡足以妨害公眾往來通行的方法都算，本罪是為保護社會公眾交通安全，趙男犯罪情節已對參與使用高速公路的用路人的生命、身體或財產安全致生危險，而非單純違反道路交通管理處罰條例而已。

施宣旭表示，趙男危險駕駛行為，導致一般駕駛人突然閃避不及，失控撞及其他車或路旁設施，且趙男已肇事，在因果關係下也應負民事賠償責任。

另名律師則表示，警方受傷部分，趙男涉犯過失傷害罪，至於趙男不服取締，繼續蛇行還逆向，這部分得看檢察官認定有無妨害公務犯意。

此外，行政裁罰部分，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第7款及第4項，機車違規行駛高速公路，或車輛於高速公路逆向行駛處罰新台幣3000元至6000元罰鍰。

趙姓男子騎機車違規上國道，不聽從員警指揮，還跟在巡邏車後方蛇行，甚至揮手要警方閃開。 聯合報系記者林昭彰／翻攝
趙姓男子騎機車違規上國道，不聽從員警指揮，還跟在巡邏車後方蛇行，甚至揮手要警方閃開。 聯合報系記者林昭彰／翻攝

國道 傷害罪

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