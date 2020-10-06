開賓士酒駕撞壞鐵絲圍欄害人命 累犯還落跑判8年8月

曾兩度酒駕遭判刑的男子鄧俊誠，去年4月又爛醉，開賓士車上桃園市蘆竹區八德一路，卻衝入對向車道、撞倒鐵絲圍欄；楊姓機車騎士路過，閃避不及而捲進鐵絲中。鄧沒施救，丟下車子落跑，致楊傷勢過重不治。警方循線逮捕鄧，酒測值高達每公升1.56毫克，桃園地院依酒駕致死、肇事逃逸判他8年8月徒刑，高等法院駁回上訴。

鄧俊誠從事倉庫管理工作，本案審理期間，鄧再犯酒駕，這回他以酒測值每公升0.59毫克高濃度騎重機，桃院今年5月27日依公共危險罪判他6月得易科罰金之刑。

2019年4月23日晚間7點多，鄧酒後開車上路，行經八德一路的筆直路段時，竟向左彎跨越雙黃線，高速衝入對向車道並撞擊路旁的鐵絲圍欄，車子衝入路邊草叢中。

而鐵絲圍欄因傾倒於八德一路往林口方向的車道上，楊姓男子騎機車經過閃避不及而撞上，因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸嚴重，命喪黃泉。楊的妻子與兒子提告，桃園地檢署偵結後起訴。

審理時，鄧俊誠聲稱不是在車禍前喝酒，而是在事故發生後才回家飲酒，當時天色昏暗，圍欄又很長，他不知圍欄倒下，也不知道有人撞上圍欄。律師辯護稱，沒有證據證明鄧在撞倒護欄前喝酒。

另名證人、陳姓騎士表示，他看到一位先生在往南崁方向的車道旁步行，走路一跛一跛的，腳看起來有受傷，他詢問是否須要幫忙，對方問「可不可以載我回家？」期間對方坦承肇事的賓士車車主，一直重複說「跟人在競速飆車」，他聞到對方整個人有很濃的酒味，送到鄧家後隨即報警。

陳說，肇事不應該離開現場，當時鄧就坐在他後座，很怕對方會對他不利。

高等法院認為鄧俊誠明顯不能安全駕駛，犯罪情節嚴重，被害人家屬天人永隔，且他肇事後還逃逸、狡辯，態度惡劣，一審判處6年6月徒刑合理，駁回鄧和檢察官上訴。

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