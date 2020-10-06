快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開賓士酒駕撞壞鐵絲圍欄害人命 累犯還落跑判8年8月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾兩度酒駕遭判刑的男子鄧俊誠，去年4月又爛醉，開賓士車上桃園市蘆竹區八德一路，卻衝入對向車道、撞倒鐵絲圍欄；楊姓機車騎士路過，閃避不及而捲進鐵絲中。鄧沒施救，丟下車子落跑，致楊傷勢過重不治。警方循線逮捕鄧，酒測值高達每公升1.56毫克，桃園地院依酒駕致死、肇事逃逸判他8年8月徒刑，高等法院駁回上訴。

鄧俊誠從事倉庫管理工作，本案審理期間，鄧再犯酒駕，這回他以酒測值每公升0.59毫克高濃度騎重機，桃院今年5月27日依公共危險罪判他6月得易科罰金之刑。

2019年4月23日晚間7點多，鄧酒後開車上路，行經八德一路的筆直路段時，竟向左彎跨越雙黃線，高速衝入對向車道並撞擊路旁的鐵絲圍欄，車子衝入路邊草叢中。

而鐵絲圍欄因傾倒於八德一路往林口方向的車道上，楊姓男子騎機車經過閃避不及而撞上，因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸嚴重，命喪黃泉。楊的妻子與兒子提告，桃園地檢署偵結後起訴。

審理時，鄧俊誠聲稱不是在車禍前喝酒，而是在事故發生後才回家飲酒，當時天色昏暗，圍欄又很長，他不知圍欄倒下，也不知道有人撞上圍欄。律師辯護稱，沒有證據證明鄧在撞倒護欄前喝酒。

另名證人、陳姓騎士表示，他看到一位先生在往南崁方向的車道旁步行，走路一跛一跛的，腳看起來有受傷，他詢問是否須要幫忙，對方問「可不可以載我回家？」期間對方坦承肇事的賓士車車主，一直重複說「跟人在競速飆車」，他聞到對方整個人有很濃的酒味，送到鄧家後隨即報警。

陳說，肇事不應該離開現場，當時鄧就坐在他後座，很怕對方會對他不利。

高等法院認為鄧俊誠明顯不能安全駕駛，犯罪情節嚴重，被害人家屬天人永隔，且他肇事後還逃逸、狡辯，態度惡劣，一審判處6年6月徒刑合理，駁回鄧和檢察官上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖。圖／聯合報系資料照
示意圖。圖／聯合報系資料照

酒駕 事故

延伸閱讀

多款高階車款推出 本月車市大拚場

中秋夜攔酒駕 波麗士跟風「吉卜力」梗圖宣導

賓士 9月交車攀峰

賓士與遊戲《英雄聯盟》成為全球賽事獨家汽車品牌合作夥伴

相關新聞

南投看守所2收容人企圖逃獄 持筷刺傷4管理員

南投看守所2名收容人中秋連假第一天預藏筷子後，假裝打架吸引管理員進入舍房勸導，接著持筷子攻擊企圖逃獄，所幸最後在舍房走道...

蹂躪小模姊妹、當鄰居面性侵其妻女 惡狼重判無期徒刑

新北市李姓男子曾涉性侵案件遭判11年徒刑，2013年才假釋出獄，去年7月間卻下藥迷交小模姊妹花，遭到檢警通緝...

南市文化局科長3年前嘉市任職 詐公款18萬涉貪汙起訴

台南市文化局陳姓科長3年前任嘉義市文化局科長時，曾以不實發票向嘉市府詐取8萬元給廣告商黃、林姓夫妻，今年初被檢方起訴，檢...

海軍陸戰隊涉簽賭...逆轉輕判 主揪上兵判刑定讞了

海軍陸戰隊鄭姓上兵疑被運動簽賭組頭吸收，大膽在軍營招攬同袍下注簽賭，搞得軍中袍澤背一身賭債，驚動部隊介入調查。橋頭地院一...

開賓士酒駕撞壞鐵絲圍欄害人命 累犯還落跑判8年8月

曾兩度酒駕遭判刑的男子鄧俊誠，去年4月又爛醉，開賓士車上桃園市蘆竹區八德一路，卻衝入對向車道、撞倒鐵絲圍欄；楊姓機車騎士...

台姊妹波蘭攻讀跟同鄉男爆衝突 返台提告求償成功

在波蘭就讀醫學大學的呂姓姊妹，前年1月在教室遭同為台人的魏姓男同學，涉辱罵三字經、嗆「不想活了是不是」等語，甚至抓呂姓胞...

腦傷男幫助詐欺獲判免刑 法院：他需要治療非刑罰

桃園楊姓男子提供戶頭、提款卡給詐騙集團，被檢方依幫助詐欺罪嫌起訴，法院發現，楊多年前顱內動脈瘤開刀後，人格改變、判斷力及...

影／直播賣名牌A貨侵權2000萬 保二刑大抓23人送辦

保二總隊刑大偵二隊因應去年間直播主連千毅引發的社會案件，成立專案小組針對網路平牌所販賣的商品真偽展開查緝，從今年初至9月...

影／彰化地檢署真人真情演出 開庭順利篇5種語言今上架

彰化地檢署動員書記官和法警，演出「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片，並製作五種語言版本，今天首次發表，協助翻譯東南亞外語...

交通違規遭盤查不願出示證件 襲警、辱警遭訴

北市一名何姓男子去年10月間在南京東路騎車違規逆向行駛，進入巷弄時遇到兩名巡邏警員跟上盤查，何男稱沒帶證件、抵抗去派出所...

客廳磨刀猛砍妻子門 檢方起訴恐怖人夫求刑1年

陳姓男子因管教小孩問題和郭姓妻子大吵一架，對方見他情緒激動擔心動手，就先回家躲在房門上鎖，陳竟直接在客廳磨菜刀，猛力朝妻...

誘騙威脅10名男女童裸體直播 南檢起訴戀童癖毒蟲

台南檢警追查毒品案，意外查出29歲疑有戀童癖賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國小男女童直播裸露影片，如學童不從，還威脅會到學...

熱門新聞

影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

影／蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

影／警察冒生命危險搶救白目騎士 恐非首次闖國道蛇行

基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開

國道瘋狂蛇行9連環撞！聯結車追撞前一刻 勇警伸手救機車男受傷

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。