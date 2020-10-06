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台姊妹波蘭攻讀跟同鄉男爆衝突 返台提告求償成功

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

波蘭就讀醫學大學的呂姓姊妹，前年1月在教室遭同為台人的魏姓男同學，涉辱罵三字經、嗆「不想活了是不是」等語，甚至抓呂姓胞姊頸部壓桌上，拿椅子砸向兩女。呂姓姊妹返台後提告求償，一審認定我國法院有管轄權，判魏要賠胞姊5萬1560元、胞妹2萬；全案上訴後，高雄高分院維持原判確定。

判決指出，依民事訴訟法，被告住所地、侵權行為地的法院，都有管轄權，由於魏姓男子居住在北高雄，屬橋頭地院管轄區域內。

呂姓胞姊（36歲）、胞妹（32歲）提告主張，她們與魏姓男子（34歲）是波蘭盧布林醫學大學（Medical University of Lublin）的同學，魏於2018年1月12日疑聽信女友對她們不實指控，傳LINE威脅，接著竟於上課期間，衝進教室攻擊。

呂姓姊妹指控，魏姓男子當時以右手抓住胞姊衣領，以手臂抓頸部壓到桌上，胞姊起身後，他在扯衣領並不斷當眾嗆「X你X」、「不想活了是不是」、「你怎樣，要打架是不是，來啊」、「敢動我女人不想活了嗎」，魏也動手拉住胞妹，也阻擋拍照蒐證，更持教室椅子砸向她們；魏的行為使胞姊臉頰受傷就醫，魏應賠償胞姊醫療費及精神慰撫金70萬1560元、胞妹精神慰撫金50萬元。

魏姓男子出庭時解釋，呂姓姊妹等人多次言語霸凌他女友，承認當天有肢體衝突，是呂姓胞姊先動手，他一時氣憤拉扯，不過不至於造成胞姊受傷，且砸椅子有被其他同學阻止，所以是甩向旁邊，沒砸到2女，加上胞姊也回嗆「不想活了是不是」，可見他沒造成傷害及恐懼、當時也是下課沒妨害她們自由。

一審法官勘驗錄影蒐證畫面，雙方確實有肢體接觸、拉扯，呂姓胞姊眼鏡還掉落，而胞姊就醫診斷出「額顳區域創傷及左臉頰損傷」，認定傷勢跟衝突有關，此外魏承認有罵三字經、砸椅子，依一般觀念屬侮辱、恐嚇言詞足以使人畏懼。

法官考量後，判魏姓男子應賠呂姓胞姊醫療費1560元、精神慰撫金5萬元，胞妹精神慰撫金2萬元；全案魏提上訴，二審合議庭認為一審判賠並無不當，駁回維持原判。

在波蘭就讀醫學大學的呂姓姊妹，前年在教室與同鄉魏姓男同學爆衝突，姊妹返台提告求償，高雄高分院判魏須賠胞姊5萬1560元、胞妹2萬確定。示意圖／Ingimage
在波蘭就讀醫學大學的呂姓姊妹，前年在教室與同鄉魏姓男同學爆衝突，姊妹返台提告求償，高雄高分院判魏須賠胞姊5萬1560元、胞妹2萬確定。示意圖／Ingimage

波蘭 恐嚇

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