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南投看守所2收容人企圖逃獄 持筷刺傷4管理員

中央社 / 南投縣6日電

南投看守所2名收容人中秋連假第一天預藏筷子後，假裝打架吸引管理員進入舍房勸導，接著持筷子攻擊企圖逃獄，所幸最後在舍房走道遭管理員負傷壓制。此事造成4名管理員受傷。

法務部矯正署南投看守所1日驚傳收容人企圖逃獄事件，有2名20多歲收容人1日上午臨時起意串謀，預藏磨尖的筷子後，2人假裝大打出手，管理員見狀進入查看，竟遭掐脖子、筷子刺傷，所幸其他收容人協助通報，管理員也壓制成功，沒讓收容人逃離。

南投看守所祕書邱淑筠今天說，受傷的4名管理員都平安無大礙，企圖逃獄的收容人最後在舍房走道被壓制，並未越獄跑到舍房外，案發當天已向上通報矯正署，相關單位主管也銷假返回看守所處理後續，將提告攻擊管理員的收容人，並因違規將施以行政懲處。

南投看守所表示，遭攻擊管理員的脖子被筷子劃出傷痕，但傷口不深，另一人則是胸部挫傷，還有管理員的手部挫傷、眼睛急性結膜炎，4人當天立即就醫並驗傷後，由於看守所人力因素，受傷管理員仍返回崗位繼續執行勤務；管理員因公受傷將提供醫療補助，後續也會給予心理輔導。

南投看守所驚傳逃獄事件。 圖／翻攝自法務部矯正署南投看守所臉書
南投看守所驚傳逃獄事件。 圖／翻攝自法務部矯正署南投看守所臉書

法務部 連假 中秋

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