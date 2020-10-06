蹂躪小模姊妹、當鄰居面性侵其妻女 惡狼重判無期徒刑

新北市李姓男子涉嫌潛入女鄰居家中，持槍控制鄰居一家4口，當著先生的面，性侵其妻女得逞，不僅於此，還利用假帳號誘騙兩女子，以「外拍」名義出遊，涉嫌對兩人猥褻、性侵。宜蘭地方法院合議庭痛斥李男無同理心，應施以長期監禁讓其反省，全案審結，判李男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，李在2017年時，假借邀約外拍攝影等工作，利用前妻名字邀約小花、小玉外拍，卻在瓶裝水中參雜助眠藥物，誘騙兩人喝下。

李男將兩人帶回民宿後，見藥效發作，先動手撫摸小玉胸部，猥褻得逞，之後再將小花從床上抱至沙發上，趁小花昏迷之際性侵得逞，兩人醒來後驚覺遭人性侵。

不僅於此，李男今年2月底，逃匿期間還持購入的改造槍枝，潛入前鄰居家中，誆稱「逃亡期間，要借住2天」、「敢抵抗就殺1個人」、「開槍就跟放鞭炮，不會有人聽到」。

之後再以繩索控制鄰居的妻女、幼子，等其下班返家後，再以同樣理由控制全家，將母女、父子分別關在兩間房間，

沒想到當天晚上，李卻對鄰居未成年女兒動念，不顧其苦苦哀求，威嚇「敢亂動就開槍」，脫去全身衣物後性侵得逞，沒多久，再到房間性侵其妻，1家4口驚險度過2天後，李才繼續逃亡生活。

直到今年3月份，宜蘭警方掌握李男行蹤，派員跟監埋伏，等到李現身後一擁而上，將其逮捕歸案。檢方調查，李男涉嫌性侵、猥褻小模姊妹，以及鄰居妻女，前後共犯下5起性侵案件，逃亡期間才持改造手槍強索財物。

李過去也曾因性侵案，遭判11年確定，於2013年2月才假釋出獄，沒想到出獄後不知悔悟，宜蘭地院合議庭認為李男行為造成被害人身心受創，犯罪手段惡劣，甚至犯罪後拒絕理賠和解，趁隙逃匿無蹤。