澎檢2拍大陸抽運砂船 仍無人下單再流標

澎湖地檢署查扣2艘違法抽取砂石的中國大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，今天再度公開標售，仍乏人投標，近期將再進行第3拍，歡迎有意願民眾參與投標。

澎湖地檢署指出，大陸「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船亦經法院一併宣告沒收。

澎湖地檢署在今年9月16日首度公開拍賣，因無人下單而告流標，今天由主任檢察官朱華君主持2度公開拍賣，仍無人下單，宣告流標，檢方研議近期進行第3次拍賣。

地檢署表示，今天2度拍賣，「長鑫36號運砂船」的底價由原來新台幣9784萬元調降為7828萬元，「豐溢9969號抽砂船」由原來4026萬餘元調降為3221萬元，調降幅度約在2成上下。