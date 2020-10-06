腦傷男幫助詐欺獲判免刑 法院：他需要治療非刑罰

桃園楊姓男子提供戶頭、提款卡給詐騙集團，被檢方依幫助詐欺罪嫌起訴，法院發現，楊多年前顱內動脈瘤開刀後，人格改變、判斷力及控制力都變差，經宣告為受輔助人，醫師也診斷楊缺乏法治觀念，「無法從經驗中學習避免再犯」，因此審酌楊需要治療而非刑罰，判他免刑，可上訴。

檢警調查，楊男為賺取1萬元報酬，接受詐騙集團指示把自己帳戶、提款卡更改成指定的密碼，去年7月26日交付給集團1名自稱「林小姐」的身分不詳成員，對方2天後佯稱網路賣家客服，去電給梁姓受害人謊稱因交易錯誤，要求依指示操作ATM詐得2萬9988元。

集團並利用楊交付的帳號，要梁把款項匯入他的戶頭內提領一空，檢方偵結依幫助詐欺罪嫌起訴楊。

法院審酌，楊男2015年2月因顱內動脈瘤破裂併腦室出血、水腦症，經急救復健及藥物治療等，但其人格改變，判斷力及衝動控制變差，屢次在金錢方面做錯誤決定，人際關係不良，以至於常有違法事件或被詐騙，無法從經驗中學習避免再犯，經診斷為器質性人格障礙。

楊另於去年經法院裁定宣告為受輔助宣告之人，法院認為，楊因腦部受傷其認知、記憶及表達功能皆有缺損，導致心智缺陷確實較缺乏法治觀念、自我控制能力，綜觀其長期因疾病所擾的生命歷程，以及本件犯行經過，情節殊堪憫恕。

況且，依據醫師囑言，楊無法從經驗中學習避免再犯，其所需實為接受治療、家庭陪伴與他人同理，過度的司法程序與刑罰介入生活，實為無益，若堅持對他施以刑罰，無異是推入深淵，對社會也是危害。