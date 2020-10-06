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涉詐領夏至藝術節經費 嘉市府前科長遭追加起訴

中央社 / 嘉義市6日電

嘉義文化局陳姓前科長被控於106年利用舉辦嘉義市夏至藝術節機會，涉嫌浮編記者會攝錄影等經費，與長期配合的業者詐領15萬9000元，檢方依違反貪污治罪條例追加起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，陳姓前科長於今年6月間已遭檢方依違反貪污治罪條例起訴。因今天發布陳姓被告的起訴案件，與前一起的起訴共犯等具有相牽連關係，因此，應追加起訴。

嘉義地檢署今天發布追加起訴書指出，陳姓被告（現為台南市文化局文化資源科長）於105年4月1日至107年5月1日期間，擔任嘉義市文化局表演藝術科長職務，嘉義市文化局於106年7月舉辦2017年嘉義市夏至藝術節。

辦理夏至藝術節期間，表藝科邀請全民大劇團於106年7月1日到文化局音樂廳售票演出，作為開幕首演節目，陳姓前科長利用召開首演節目記者會機會，浮編包含舞台佈景搭設等項目經費計有新台幣18萬元。

陳姓前科長要求長期配合的業者黃姓夫婦，分別虛偽開立人頭廠商估價明細單、免用統一發票收據等，作為辦理分批小額（10萬元以下）採購憑證，製造表藝科逕洽廠商分批辦理各項小額採購假象，事後，交由文化局不知情的陳姓女子辦理不實經費核銷。

追加起訴書表示，嘉義市文化局審核通過報銷，並將各項經費分別匯入承攬廠商所指定的金融帳戶後，即由黃姓夫婦負責提領，並與被告陳姓前科長共同支配使用。

被告陳姓前科長、業者黃姓夫婦3人涉共同詐取表演文宣設計印刷費、舞台音響租借費計9萬元，另涉浮編記者會攝錄影費3萬2000元、舞台佈景搭設費3萬7000元，合計犯罪所得15萬9000元。

嘉義 文化局 藝術節 貪污

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