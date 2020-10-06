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影／直播賣名牌A貨侵權2000萬 保二刑大抓23人送辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

保二總隊刑大偵二隊因應去年間直播主連千毅引發的社會案件，成立專案小組針對網路平牌所販賣的商品真偽展開查緝，從今年初至9月為止，一共帶回23名涉嫌透過臉書等平台直播販售仿冒品的不肖業者，查獲的CHANEL等10個知名品牌的商品近5000件，侵權市值達2000多萬元，全案以違反商標法，經移送台北等7地的地檢署後，檢方都予以請回。

保二總隊刑大偵二隊為查緝網路直播販售仿冒品，成立專案小組追查，從今年一月迄今，已分別在台北、桃園、台中、新竹、苗栗、屏東、雲林等地，帶回23名涉嫌透過網路平台販售CHANEL、GUCCI、DIOR、YSL、LV、MK、prada、BURBERRY、PUMA等10個知名品牌的仿冒品，並查獲侵權商品4933件，經送原廠鑑定後，侵權市值達2000餘萬元。

據查，涉案的不肖業者都會A貨、低價等噱頭向消費者行銷，初估從事不法的行為已長達半年，但涉案人到案後都辯稱，經濟不景氣，直播交易沒有外界想像熱絡，營業至被查獲為止，「只有做了幾萬塊的營業額」，不過辦案人員持懷疑態度。

全案依違反商標法罪，移送台北等7地的地檢署，因涉案人都承認販售仿冒品，也願意與原廠和解，檢方都在訊問後，請回涉案人。

保二總隊刑大偵二隊呼籲，網路賣家在販售商品前應先做足功課，明確查明商品來源是否為正版授權商品及商品上的LOGO是否為他人所註冊之商標，一旦侵害到他人之商標，除違反商標法外，恐面臨商標權人天價民事求償，若以真品價錢販售盜版商品，也會涉及詐欺罪，千萬不要存有僥倖心態以身試法。

保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
保二總隊刑大偵二隊今年迄今已查獲23名販售仿冒品的不肖業者，查扣偽品近5000件，侵權市值達2000餘萬元。記者陳宏睿／翻攝

網路直播 仿冒 詐欺

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