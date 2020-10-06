交通違規遭盤查不願出示證件 襲警、辱警遭訴

北市一名何姓男子去年10月間在南京東路騎車違規逆向行駛，進入巷弄時遇到兩名巡邏警員跟上盤查，何男稱沒帶證件、抵抗去派出所而揮臂、拉扯、推撞並辱罵員警「混蛋」、「神經病」等語，遭移送偵辦。台北地檢署日前依侮辱公務員、傷害等罪將他起訴。

檢方調查，去年10月14日下午2點50分許，何姓男子騎車沿松山區南京東路違規逆向行駛，進入巷弄時被中山分局轄區派出所楊姓、王姓警員察覺，立刻騎警車跟上準備攔停。

何男旋在交叉路口停車，兩名警員上前告知交通違規，將執行盤查。何男為規避裁罰竟稱沒帶任何證件，也忘了身分證字號。楊姓警員詢問「這台機車是誰的？」何男回答「我不知道。」接著警員再度請他出示證件遭拒。

何男進而直接把安全帽放入機車置物箱，取出背包說自己趕時間，準備步行離開現場。警員告知他依警察職權行使法規定，顯然無法查證身分時，得將人民帶往執勤處所查證。

警員請他留在現場，等支援警車到場，但他不予理會，執意逕行離開。楊姓、王姓警員就徒手阻擋，而何男抗拒、雙方展開拉扯，警員施以強制力阻止他離開，豈料何男竟揮舞雙臂拉扯、推撞兩名警員，造成兩人手臂挫、鈍傷。