影／彰化地檢署真人真情演出 開庭順利篇5種語言今上架

彰化地檢署動員書記官和法警，演出「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片，並製作五種語言版本，今天首次發表，協助翻譯東南亞外語的社團法人彰化縣融入社會新住民協會理事長尹翠鳳說，彰檢長官實在演得太好，「我還以為真的找流氓來演被告。」

彰化地檢署檢察長徐錫祥說，台灣估計有百萬外籍人口，司法體系有義務保護這些外來朋友，從收到傳票至案件偵結，這部短片讓外來朋友認識台灣司法程序，因製造影片經費有限，彰檢找內部同仁當臨演，這才發現有些同仁走的不是那個（演藝）方向，如果往那裡（演藝），相信會有很不錯發展。

徐錫祥幽默致詞，全場哈哈笑，原本嚴肅的地檢署頓時氣氛輕鬆活潑。「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片中文版約3分鐘又7秒，接著播放越語版。飾演小天使的書記官蔡侑倫顏值高，立刻成為「嬌點」，眾多來賓頻頻回顧坐在後面的她。

「我還以為真的找流氓來演被告。」彰化縣融入社會新住民協會理事長尹翠鳳說， 協會協助翻譯東南亞語言，她觀看影片後，以為劇中在法庭拿著手機猛講猛拍美照的大媽、蹺起二郎腿和想旁邊的流氓，都是找一般民眾演出，她問彰檢，原來都是檢察官、書記官，「大家好會演，比專業還專業。」

檢察事務官組長朱麗娟負責統籌拍片事宜，她說，籌備到殺青，這支短片總共花費快3個半月，上級原本要求中、英文版本即可，彰化地檢檢察長認為外籍人士以東南亞新住民居多，所以邀請融入社會新住民協會會員配音和翻譯字幕，完成中文、英文、越南、印尼、泰國語言版本，短片長度因語言而異，最長4分鐘半，民眾看中文版以外的版本，會看到不同影像畫面。

彰檢「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片將在公共託播平台播放，民眾可在彰化縣公益頻道、醫院、各大學、彰濱等工業區和縣政府附屬機關的託播系統，也可以進入彰檢官網、youtube觀賞。