快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化地檢署真人真情演出 開庭順利篇5種語言今上架

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署動員書記官和法警，演出「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片，並製作五種語言版本，今天首次發表，協助翻譯東南亞外語的社團法人彰化縣融入社會新住民協會理事長尹翠鳳說，彰檢長官實在演得太好，「我還以為真的找流氓來演被告。」

彰化地檢署檢察長徐錫祥說，台灣估計有百萬外籍人口，司法體系有義務保護這些外來朋友，從收到傳票至案件偵結，這部短片讓外來朋友認識台灣司法程序，因製造影片經費有限，彰檢找內部同仁當臨演，這才發現有些同仁走的不是那個（演藝）方向，如果往那裡（演藝），相信會有很不錯發展。

徐錫祥幽默致詞，全場哈哈笑，原本嚴肅的地檢署頓時氣氛輕鬆活潑。「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片中文版約3分鐘又7秒，接著播放越語版。飾演小天使的書記官蔡侑倫顏值高，立刻成為「嬌點」，眾多來賓頻頻回顧坐在後面的她。

「我還以為真的找流氓來演被告。」彰化縣融入社會新住民協會理事長尹翠鳳說，　協會協助翻譯東南亞語言，她觀看影片後，以為劇中在法庭拿著手機猛講猛拍美照的大媽、蹺起二郎腿和想旁邊的流氓，都是找一般民眾演出，她問彰檢，原來都是檢察官、書記官，「大家好會演，比專業還專業。」

檢察事務官組長朱麗娟負責統籌拍片事宜，她說，籌備到殺青，這支短片總共花費快3個半月，上級原本要求中、英文版本即可，彰化地檢檢察長認為外籍人士以東南亞新住民居多，所以邀請融入社會新住民協會會員配音和翻譯字幕，完成中文、英文、越南、印尼、泰國語言版本，短片長度因語言而異，最長4分鐘半，民眾看中文版以外的版本，會看到不同影像畫面。

彰檢「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片將在公共託播平台播放，民眾可在彰化縣公益頻道、醫院、各大學、彰濱等工業區和縣政府附屬機關的託播系統，也可以進入彰檢官網、youtube觀賞。

為建構友善司法環境，彰化地檢署加碼製作東南亞語短片，宣導開庭程序，感謝社團法人彰化縣融入社會新住民協會協助配音和翻譯字幕。記者簡慧珍／攝影
為建構友善司法環境，彰化地檢署加碼製作東南亞語短片，宣導開庭程序，感謝社團法人彰化縣融入社會新住民協會協助配音和翻譯字幕。記者簡慧珍／攝影

語言 新住民

延伸閱讀

國慶大典新住民再度登台 韓裔講師魯水晶任主持人

彰化地檢署遷建工程重新招標 司法園區露曙光

移民署送「越」餅 新住民喜嚐家鄉味

移民署教金門新住民做越南花燈 稍解思鄉之情

相關新聞

誘騙威脅10名男女童裸體直播 南檢起訴戀童癖毒蟲

台南檢警追查毒品案，意外查出29歲疑有戀童癖賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國小男女童直播裸露影片，如學童不從，還威脅會到學...

蹂躪小模姊妹、當鄰居面性侵其妻女 惡狼重判無期徒刑

新北市李姓男子涉嫌潛入女鄰居家中，持槍控制鄰居一家4口，當著先生的面，性侵其妻女得逞，不僅於此，還利用假帳號誘騙兩女子，...

月台等火車摔下椅致椎間盤突出 台鐵要賠他150萬元

陳姓男子3年前坐在新竹火車站月台長椅上等火車，未料長椅年久失修基座斷裂，害他摔落在地，導致椎間盤突出、腰椎椎弓解離症等，...

腦傷男幫助詐欺獲判免刑 法院：他需要治療非刑罰

桃園楊姓男子提供戶頭、提款卡給詐騙集團，被檢方依幫助詐欺罪嫌起訴，法院發現，楊多年前顱內動脈瘤開刀後，人格改變、判斷力及...

影／直播賣名牌A貨侵權2000萬 保二刑大抓23人送辦

保二總隊刑大偵二隊因應去年間直播主連千毅引發的社會案件，成立專案小組針對網路平牌所販賣的商品真偽展開查緝，從今年初至9月...

影／彰化地檢署真人真情演出 開庭順利篇5種語言今上架

彰化地檢署動員書記官和法警，演出「『檢』單告訴您，開庭順利篇」短片，並製作五種語言版本，今天首次發表，協助翻譯東南亞外語...

交通違規遭盤查不願出示證件 襲警、辱警遭訴

北市一名何姓男子去年10月間在南京東路騎車違規逆向行駛，進入巷弄時遇到兩名巡邏警員跟上盤查，何男稱沒帶證件、抵抗去派出所...

客廳磨刀猛砍妻子門 檢方起訴恐怖人夫求刑1年

陳姓男子因管教小孩問題和郭姓妻子大吵一架，對方見他情緒激動擔心動手，就先回家躲在房門上鎖，陳竟直接在客廳磨菜刀，猛力朝妻...

偽台大碩士畢業躋身科技新貴 詐欺犯被抓包判6月

台南市陳姓男子去年10月在自家上網，重製他人台灣大學工學院應用力學研究所畢業證書，更改證書上姓名、生日與畢業時間後列印影...

南投男子路口逆向停車釀禍 215萬元飛了

南投縣蔡姓男子去年將車輛逆向違停在距離分岔路口10公尺內的外側車道，間接導致19歲陳姓機車騎士挨撞且受重傷，陳母代為提起...

政風人員「碎了」自己的懲處令 賠2萬換緩刑

財政部財政資訊中心政風室張姓科員不滿被上級懲處，趁代理收文時，將自己的懲處令放進碎紙機絞碎，被控公務員假借職務毀棄公文書...

館長陳之漢賣黑色國旗遭控侮辱國旗 新北檢偵結不起訴

網紅「館長」陳之漢今年5月開直播賣黑色國旗，引起網友議論，也因此被人告發侮辱國旗罪，但新北地檢署調查，該商品顏色是配合商...

熱門新聞

影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

影／蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

影／警察冒生命危險搶救白目騎士 恐非首次闖國道蛇行

基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開

國道瘋狂蛇行9連環撞！聯結車追撞前一刻 勇警伸手救機車男受傷

政風人員「碎了」自己的懲處令 賠2萬換緩刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。