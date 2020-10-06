客廳磨刀猛砍妻子門 檢方起訴恐怖人夫求刑1年
陳姓男子因管教小孩問題和郭姓妻子大吵一架，對方見他情緒激動擔心動手，就先回家躲在房門上鎖，陳竟直接在客廳磨菜刀，猛力朝妻子房間門劈砍，警方獲報到場時，郭門上甚至還插著2把刀，檢方偵結依家暴恐嚇起訴陳，建請法院審酌他嚴重危害妻子安全，具體求刑1年。
檢警調查，陳男（54歲）今年2月2日和郭討論小孩教養問題發生爭執，郭決定先回桃園的住處躲避，未料傍晚6點多陳突然上門，發現郭刻意將房門鎖住害他不得而入，就在家庭的LINE群組傳訊恫嚇說「你們最後一次見到妳媽」等語。
陳不罷休，竟直接在客廳磨菜刀、水果刀，甚至用力朝郭房間門劈砍，郭看到恐嚇訊息，又聽見房門外傳來磨刀、劈砍聲音，擔心生命安全受害嚇得報警。
檢方訊時，陳矢口否認恐嚇，辯稱磨刀是要煮東西吃，刀子不利，因為他很生氣，就在房門劈了幾刀，但郭女指證歷歷，另有警方到場拍攝照片、手機對話截圖佐證，可見陳男自知其行為會讓妻子心生畏懼，顯然具恐嚇犯意，不採信其辯詞。
檢方指出，陳男除傳送恐嚇訊息給妻子外，磨刀後又劈砍房門，甚至在警員到場後郭女門板上還插有2把刀，可見陳當下竭力劈砍，造成郭不敢貿然走出房門，頻頻呼救，陳對妻子生命、身體安全危害甚巨，偵結依家暴恐嚇罪嫌起訴他，具體向法院求刑1年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言