客廳磨刀猛砍妻子門 檢方起訴恐怖人夫求刑1年

陳姓男子因管教小孩問題和郭姓妻子大吵一架，對方見他情緒激動擔心動手，就先回家躲在房門上鎖，陳竟直接在客廳磨菜刀，猛力朝妻子房間門劈砍，警方獲報到場時，郭門上甚至還插著2把刀，檢方偵結依家暴恐嚇起訴陳，建請法院審酌他嚴重危害妻子安全，具體求刑1年。

檢警調查，陳男（54歲）今年2月2日和郭討論小孩教養問題發生爭執，郭決定先回桃園的住處躲避，未料傍晚6點多陳突然上門，發現郭刻意將房門鎖住害他不得而入，就在家庭的LINE群組傳訊恫嚇說「你們最後一次見到妳媽」等語。

陳不罷休，竟直接在客廳磨菜刀、水果刀，甚至用力朝郭房間門劈砍，郭看到恐嚇訊息，又聽見房門外傳來磨刀、劈砍聲音，擔心生命安全受害嚇得報警。

檢方訊時，陳矢口否認恐嚇，辯稱磨刀是要煮東西吃，刀子不利，因為他很生氣，就在房門劈了幾刀，但郭女指證歷歷，另有警方到場拍攝照片、手機對話截圖佐證，可見陳男自知其行為會讓妻子心生畏懼，顯然具恐嚇犯意，不採信其辯詞。