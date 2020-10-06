誘騙威脅10名男女童裸體直播 南檢起訴戀童癖毒蟲

台南檢警追查毒品案，意外查出29歲疑有戀童癖賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國小男女童直播裸露影片，如學童不從，還威脅會到學校找他，迫使對方就範，檢警在賴住處電腦查扣到相關側錄影片，清查後計有10名男女童受害，賴經台南地院裁定羈押迄今，台南地檢署偵結依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴他，今天移審台南地院。

南檢指出，檢察官林慧美今年3月間，因偵辦賴姓男子毒品案件時，經由搜索扣得的手機內發現兒少猥褻影片，認該影片可能是賴以不法手段所拍攝，因此指揮台南市警三分局深入追查偵辦。

檢方表示，賴2017年11月12日， 受託為朋友照顧9歲女兒，與女童獨處時，對女童毛手毛腳，並持手機拍攝，另同年11月25日，再次拍攝女童裸露下體的猥褻影片。

不僅如此，賴去年1月27日至今年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年後，續以通訊軟體LINE暱稱「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以「6次視訊送紫皮、8次視訊送金皮、10次視訊送禮包」，利用金皮、紫皮等遊戲點數商品，或佯裝為年齡相近的女性，騙取信任後，誘使打玩該遊戲兒童、少年拍攝為裸露胸部或下體的猥褻行為照片、影片，供其觀賞。

賴食髓知味，進一步要求兒童、少年與他視訊，並於視訊時要求該兒童或少年為裸露胸部、下體或打手槍，甚至要求進行視訊的事情不能讓別人知道、對話紀錄要刪除、不能跟任何人說我們的事、要待在廁所進行視訊。