快訊

評／夜訪女王頭不耐排隊就報警？人民褓母搖籃裡的巨嬰們

藍提案與美復交、請美協防台灣 立院朝野無異議列案處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月台等火車摔下椅致椎間盤突出 台鐵要賠他150萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子3年前坐在新竹火車站月台長椅上等火車，未料長椅年久失修基座斷裂，害他摔落在地，導致椎間盤突出、腰椎椎弓解離症等，提告求償，台北地方法院判台鐵應賠償150萬餘元，可上訴。

陳主張，他2017年6月23日晚間在車站月台等火車去台中，才剛坐下卻因長椅年久失修，基座鏽蝕斷裂，導致他跌坐在地受傷，他向新竹車站反映，站方也電話慰問、擷取監視錄影畫面，移除故障長椅。

他認為，台鐵身為車站長椅的管理機關，未及時修繕長椅，也沒有警告標誌，有所過失，求償醫藥費、增加的生活支出、未來手術費用、不能工作損失、精神慰撫金等共423萬餘元。

台鐵抗辯，雖然不爭執事故，但只能依鐵路法、事故損害賠償及補助費發給辦法賠償40萬元。

法官認為，依照照片、監視器影片等證據，新竹車站月台長椅基座已經嚴重鏽蝕並鬆脫，導致陳坐在長椅一側時，另一側翹起，陳跌坐腰部不適。

判決指出，長椅設置給旅客使用，台鐵應負責管理維護，卻疏於注意，沒有維修故障常以，也沒有警告標誌，險有過失，盼台鐵應賠償陳已付及未來將給付的醫療費用、不能工作損失、勞動力減損、精神慰撫金共150萬餘元。

台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片

事故 台鐵 椎間盤突出

延伸閱讀

改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

6年後將有臨時火車站 平鎮市民搭火車不用再跑到中壢

椎間盤突出致背痛腿麻 讓脊椎內視鏡手術神救援

新北檢討菁桐車站保存範圍 將再挑起月台是否延長論戰

相關新聞

誘騙威脅10名男女童裸體直播 南檢起訴戀童癖毒蟲

台南檢警追查毒品案，意外查出29歲疑有戀童癖賴姓毒蟲涉嫌用遊戲點數，誘騙國小男女童直播裸露影片，如學童不從，還威脅會到學...

月台等火車摔下椅致椎間盤突出 台鐵要賠他150萬元

陳姓男子3年前坐在新竹火車站月台長椅上等火車，未料長椅年久失修基座斷裂，害他摔落在地，導致椎間盤突出、腰椎椎弓解離症等，...

客廳磨刀猛砍妻子門 檢方起訴恐怖人夫求刑1年

陳姓男子因管教小孩問題和郭姓妻子大吵一架，對方見他情緒激動擔心動手，就先回家躲在房門上鎖，陳竟直接在客廳磨菜刀，猛力朝妻...

偽台大碩士畢業躋身科技新貴 詐欺犯被抓包判6月

台南市陳姓男子去年10月在自家上網，重製他人台灣大學工學院應用力學研究所畢業證書，更改證書上姓名、生日與畢業時間後列印影...

南投男子路口逆向停車釀禍 215萬元飛了

南投縣蔡姓男子去年將車輛逆向違停在距離分岔路口10公尺內的外側車道，間接導致19歲陳姓機車騎士挨撞且受重傷，陳母代為提起...

政風人員「碎了」自己的懲處令 賠2萬換緩刑

財政部財政資訊中心政風室張姓科員不滿被上級懲處，趁代理收文時，將自己的懲處令放進碎紙機絞碎，被控公務員假借職務毀棄公文書...

館長陳之漢賣黑色國旗遭控侮辱國旗 新北檢偵結不起訴

網紅「館長」陳之漢今年5月開直播賣黑色國旗，引起網友議論，也因此被人告發侮辱國旗罪，但新北地檢署調查，該商品顏色是配合商...

隱瞞已婚身分與同志性交 男子判賠15萬

1名男子控告前男友隱瞞已婚身分與他交往，雙方並發生數次性行為，侵害他的貞操權，求償新台幣30萬元。台北地方法院審理後，判...

影／蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，提損害賠償...

打麻將爆衝突牌友空手奪刀 老翁揮刀砍人傷害罪被起訴

桃園市73歲陳姓老翁不滿一次與朱姓男子打麻將爆發口角糾紛，去年7月間，他趁朱男前往龜山區千禧新城國宅蕭姓友人住家打麻將，...

14歲Coser開房間陽性確診 愚人節搞笑Po文遭送辦

李姓男子今年４月1日愚人節在網路上稱，與逃來台灣的對岸14歲Coser開房間後「陽性確診」遭依照社會秩序維護法送辦。士林...

後製他臉照貼高鐵廁所還諷「小又軟」 女賠7萬

高雄花姓女子疑與陳姓男子有糾紛，去年7月涉將陳的臉部照片，後製加上文字「聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟」等語，印出後...

熱門新聞

影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

影／蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

影／機車誤上國道9車撞一團 2警受傷為處理公務拒就醫

影／警察冒生命危險搶救白目騎士 恐非首次闖國道蛇行

基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開

國道瘋狂蛇行9連環撞！聯結車追撞前一刻 勇警伸手救機車男受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。