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月台等火車摔下椅致椎間盤突出 台鐵要賠他150萬元
陳姓男子3年前坐在新竹火車站月台長椅上等火車，未料長椅年久失修基座斷裂，害他摔落在地，導致椎間盤突出、腰椎椎弓解離症等，提告求償，台北地方法院判台鐵應賠償150萬餘元，可上訴。
陳主張，他2017年6月23日晚間在車站月台等火車去台中，才剛坐下卻因長椅年久失修，基座鏽蝕斷裂，導致他跌坐在地受傷，他向新竹車站反映，站方也電話慰問、擷取監視錄影畫面，移除故障長椅。
他認為，台鐵身為車站長椅的管理機關，未及時修繕長椅，也沒有警告標誌，有所過失，求償醫藥費、增加的生活支出、未來手術費用、不能工作損失、精神慰撫金等共423萬餘元。
台鐵抗辯，雖然不爭執事故，但只能依鐵路法、事故損害賠償及補助費發給辦法賠償40萬元。
法官認為，依照照片、監視器影片等證據，新竹車站月台長椅基座已經嚴重鏽蝕並鬆脫，導致陳坐在長椅一側時，另一側翹起，陳跌坐腰部不適。
判決指出，長椅設置給旅客使用，台鐵應負責管理維護，卻疏於注意，沒有維修故障常以，也沒有警告標誌，險有過失，盼台鐵應賠償陳已付及未來將給付的醫療費用、不能工作損失、勞動力減損、精神慰撫金共150萬餘元。
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