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偽台大碩士畢業躋身科技新貴 詐欺犯被抓包判6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市陳姓男子去年10月在自家上網，重製他人台灣大學工學院應用力學研究所畢業證書，更改證書上姓名、生日與畢業時間後列印影本，應徵新市一公司機構設計繪圖工程師被錄用且給付5萬多元薪資，後因主管發現其證書印刷模糊且格式有疑，要求重新提供及向台大應力所確認，查出他偽造證書且是詐欺累犯，台南地院認陳犯偽造公印文罪，應執行6月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳維為求職順利突發奇想，去年10月1日在台南市住處，在網路上重製他人台大應力所畢業證書的電子檔案後，自行更改證書上姓名、生日與畢業時間後列印影本，偽造台大應力所碩士學位證書影本後，同日向新市一公司應徵機構設計繪圖工程師工作，公司誤認其台大研究所學歷而錄取任用，並以碩士學歷資格給付他5萬2500元薪資。

後因財務王姓女主管發現他提供的學位證書印刷模糊且格式有疑，要求他再重新提供學位證書，陳11月間另行重製不同版本的證書，並列印彩色影本交給公司，經王女比對兩次證書不同，並向台大應力所確認，發現陳偽造該證書外，自稱中山大學畢業及曾任台積電設備工程師等學經歷都是假的，報警處理。

陳才坦承偽造台大碩士學位證書。然而，他於2016、2018年間分別犯詐欺取財案件，經台南地院判刑，顯見未生警惕作用，法官認有加重其刑的必要，依法加重其刑。

台南地院審酌，陳不思以正當方法謀職，竟行使偽造與其學歷不符的學位證書向該公司施行詐術，除損害台灣大學審查畢業生身分及學位資格管理的正確性及公司對於聘雇員工的學歷考核、管理的正確性外，也戕害一般社會大眾對於學籍資格認證制度的信賴，行為並不可取。

院方兼衡陳有公共危險、詐欺等犯罪紀錄，素行不佳及其犯罪的動機、目的、手段、智識程度、生活狀況、犯後態度，以及迄今未能與公司達成和解等一切情狀，認陳犯偽造公印文罪，累犯，處4月；又犯偽造公印文罪，累犯，處3月。應執行6月，可易科罰金。

公司主管發現陳姓男子證書印刷模糊且格式有疑，要求重新提供及向台大應力所確認，查出他偽造證書且是詐欺累犯，台南地院處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
公司主管發現陳姓男子證書印刷模糊且格式有疑，要求重新提供及向台大應力所確認，查出他偽造證書且是詐欺累犯，台南地院處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台大 詐欺 薪資

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