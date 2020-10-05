槍殺海陸上兵何勝文 洪偉智判賠1200萬元

海軍陸戰隊上兵何勝文遭槍擊誤殺案，開槍主嫌洪偉智一審判無期徒刑，二審改判22年，家屬另提損害賠償，屏東地院判賠新台幣1200萬元。對主嫌「被輕判」，死者家屬表示不滿。

民國107年6月，因洪偉智等兩派人馬相約談判，駕車路過的海陸上兵何勝文，被誤認為是其中一派的人而在屏東潮州鎮的加油站遭誤殺。開槍主嫌洪偉智一審被屏東地方法院判處無期徒刑，上訴高雄高分院後，法官認為洪偉智是殺人間接故意，9月22日二審改判22年徒刑。

何勝文家屬並對洪偉智等人求償扶養費及精神撫慰金共4900萬元，但洪偉智認為求償金額太高，且何的家屬已和同案中23名被告成立和解，應予扣除。

屏東地院民事庭上週判決，法官認為，何勝文是遭洪偉智槍擊致死，與同案其他被告的傷害行為之間並沒有因果關係，應由洪偉智負起損害賠償責任，依全案情狀，判賠1200萬元，可上訴。

何勝文的叔叔何新才今天表示，何勝文是枉死，洪偉智無期徒刑改有期徒刑，讓他們很難接受，「天理何在，法官的判決會不會太誇張」，洪偉智是亡命之徒，他們對於向洪偉智的求償並沒有抱太大期待，只是不滿洪偉智被「輕判」。

何新才表示，「司法很深奧」，對於刑事和民事求償部分，是不是再上訴，要再和律師研究。