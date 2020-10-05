罵ㄑㄋㄇㄉ辯「請妳安靜」 法官解讀這4字判拘役

基隆市陳姓男子在臉書罵一名女子「ㄑㄋㄇㄉ」，但辯稱是指「請妳安靜」，其中「ㄇㄉ」是Mute（靜音）；法官認為陳姓男子留言是指「去妳媽的」，判拘役30日，得易科罰金。

根據台灣基隆地方法院刑事判決書，陳姓男子不滿社區陳姓女副主任委員處理社區事務方式，今年3月7日起在社區的社群網站臉書（Facebook）社團內留言，疑罵陳姓女子「懶鳥」、「ㄑㄋㄇㄉ」等，陳姓女子蒐證提告。

陳姓男子向法官辯稱，「懶鳥」是指陳姓女子都不參與開會、很懶，且對方姓名中有「燕」字，大家都稱她「交啊」（鳥類），才會說她「懶鳥」；「ㄑㄋㄇㄉ」前2個注音符號代表「請妳」，後2個是英文Mute（靜音）意思，整體意思是「請妳安靜」，非罵人用語。

不過，法官認為「ㄑㄋㄇㄉ」按一般人認知用語，會直譯「去妳媽的」；「懶鳥」台語為「懶叫」，指男性生殖器官，有輕蔑、嘲諷意思，屬負面、貶抑用詞，使告訴人感覺難堪受辱，且陳姓男子在「ㄑㄋㄇㄉ」留言後寫「我真的很想再罵妳一次耶」，顯然不是請對方安靜；陳姓男子用中、英語解析，難被一般人理解，如果是善意想要陳姓女子安靜，可直接打「請妳安靜」，無須迂迴使用夾雜兩種語言，又不易被人理解的詞彙。

法官認為陳姓男子已50歲，在餐廳當廚師，有正常智識及社會經驗，不可能不知自己的留言有貶損別人人格及尊嚴的意思，考量陳姓男子事後否認犯行、飾詞狡辯，又未見反省與悔改，依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金新台幣3萬元，全案可上訴。

中華民國刑法規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。