政風人員「碎了」自己的懲處令 賠2萬換緩刑

財政部財政資訊中心政風室張姓科員不滿被上級懲處，趁代理收文時，將自己的懲處令放進碎紙機絞碎，被控公務員假借職務毀棄公文書罪；台北地院審理，張認罪，法官判張有期徒刑5月，緩刑3年，向公庫支付2萬元，接受法治教育課程4場次。可上訴。

張因差勤異常、影響政風人員形象，財政部政風處於2019年3月8日發懲處令，對張予以申誡2次處分，懲處令的正本受文者為張、副本受文者為資訊中心政風室，由政風處收發人員以開窗式信封寄出。

檢察官指控，懲處令送達資訊中心政風室時，因收發工作同仁請假，張代理職務，張簽收公文後隨即拆封，發現自己的懲處令，於是將整封公文信以碎紙機絞碎，廉政署法辦張，張被起訴，法院開庭時，張坦承不諱，成立妨害公務犯行。