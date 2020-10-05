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館長陳之漢賣黑色國旗遭控侮辱國旗 新北檢偵結不起訴
網紅「館長」陳之漢今年5月開直播賣黑色國旗，引起網友議論，也因此被人告發侮辱國旗罪，但新北地檢署調查，該商品顏色是配合商品性質和品牌理念，應屬創作商品的言論自由範疇，除了顏色以外，其他均與國旗無異，全案最後不起訴處分。
據了解，「館長」陳之漢販售的國旗是以全黑色塊、白線描邊方式呈現，國旗下方還印有「NOTORIOUS」字樣，因此引發議論，有部分網友留言表示拒買。事後，陳也開直播回擊，指該商品其實是背包上的魔鬼貼，是加購項目，更對酸民開嗆，直言「不買就不要買，不要來跟我嗆一些有的、沒有的」。
陳之漢因民眾告發被林口分局移送法辦，但新北地檢署調查證據後，認為全案證據不足，也無傳喚陳的必要，全案今天簽結不起訴，不得再議。
檢方指出，「NOTORIOUS」是陳之漢創立的品牌名稱，其文意除了「惡名昭彰」之外，也有「眾所皆知」的意思。雖然國旗是以黑色為底色，但顏色屬於創作範疇，而且商品除了顏色之外，外觀均與國旗無異，因此難以認定有侮辱或毀損國旗情形。
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