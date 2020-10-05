快訊

統一發票7、8月中獎清冊出爐！有人花35元買麵包中千萬

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長陳之漢賣黑色國旗遭控侮辱國旗 新北檢偵結不起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢今年5月開直播賣黑色國旗，引起網友議論，也因此被人告發侮辱國旗罪，但新北地檢署調查，該商品顏色是配合商品性質和品牌理念，應屬創作商品的言論自由範疇，除了顏色以外，其他均與國旗無異，全案最後不起訴處分。

據了解，「館長」陳之漢販售的國旗是以全黑色塊、白線描邊方式呈現，國旗下方還印有「NOTORIOUS」字樣，因此引發議論，有部分網友留言表示拒買。事後，陳也開直播回擊，指該商品其實是背包上的魔鬼貼，是加購項目，更對酸民開嗆，直言「不買就不要買，不要來跟我嗆一些有的、沒有的」。

陳之漢因民眾告發被林口分局移送法辦，但新北地檢署調查證據後，認為全案證據不足，也無傳喚陳的必要，全案今天簽結不起訴，不得再議。

檢方指出，「NOTORIOUS」是陳之漢創立的品牌名稱，其文意除了「惡名昭彰」之外，也有「眾所皆知」的意思。雖然國旗是以黑色為底色，但顏色屬於創作範疇，而且商品除了顏色之外，外觀均與國旗無異，因此難以認定有侮辱或毀損國旗情形。

網紅「館長」陳之漢今年５月開直播賣黑色國旗，遭人告發侮辱國旗罪，經新北地檢署調查後，今獲不起訴處分。圖／擷取自飆悍館長youtube
網紅「館長」陳之漢今年５月開直播賣黑色國旗，遭人告發侮辱國旗罪，經新北地檢署調查後，今獲不起訴處分。圖／擷取自飆悍館長youtube

國旗 陳之漢 直播

延伸閱讀

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

因公殉職技工無關心？北市駁斥：柯文哲親自赴靈堂弔唁

館長感謝術後最早電話慰問 陳其邁：我滿喜歡他

館長直播罵「你什麼洨」判決出爐 吳宗憲「心如止水」

相關新聞

館長陳之漢賣黑色國旗遭控侮辱國旗 新北檢偵結不起訴

網紅「館長」陳之漢今年5月開直播賣黑色國旗，引起網友議論，也因此被人告發侮辱國旗罪，但新北地檢署調查，該商品顏色是配合商...

隱瞞已婚身分與同志性交 男子判賠15萬

1名男子控告前男友隱瞞已婚身分與他交往，雙方並發生數次性行為，侵害他的貞操權，求償新台幣30萬元。台北地方法院審理後，判...

蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，提損害賠償...

打麻將爆衝突牌友空手奪刀 老翁揮刀砍人傷害罪被起訴

桃園市73歲陳姓老翁不滿一次與朱姓男子打麻將爆發口角糾紛，去年7月間，他趁朱男前往龜山區千禧新城國宅蕭姓友人住家打麻將，...

14歲Coser開房間陽性確診 愚人節搞笑Po文遭送辦

李姓男子今年４月1日愚人節在網路上稱，與逃來台灣的對岸14歲Coser開房間後「陽性確診」遭依照社會秩序維護法送辦。士林...

後製他臉照貼高鐵廁所還諷「小又軟」 女賠7萬

高雄花姓女子疑與陳姓男子有糾紛，去年7月涉將陳的臉部照片，後製加上文字「聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟」等語，印出後...

夜遛柯基犬咬傷路邊女 過失傷害遭起訴

北市一名劉姓男子2013年3月間某日晚上帶著柯基犬出門遛，卻咬傷坐在路邊的一名年輕女子的右大腿。劉男感到抱歉馬上帶女方就...

「翹牌」遭罰騎士不服提申訴 法官判敗訴

新北一名機車騎士因為將車牌「翹牌」遭警員攔查並開罰5400元，騎士不服提起行政訴訟，不過法官認為，車牌懸掛位置明顯翹高，...

雲林老翁打死兒自首且年邁 檢複訊後責付家人帶回

雲林縣元長鄉79歲陳姓老翁昨天下午在家的後院持竹棍打死愛酗酒的兒子，老翁昨晚被依殺人罪移送雲林地檢署複訊直到深夜，因他是...

行車糾紛男子大馬路上罵人「臭豎子」 法官判拘役20天

林姓男子被控於今年1月間，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口道路中，接續以三字穢語 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓...

客運司機肇逃 緩起訴吊照 抱怨營生困難

鄭姓客運司機變換車道造成騎士摔車三人受傷，涉肇逃，檢方處分緩起訴，監理單位另裁處吊銷駕照三年，鄭主張吊照讓他不能營生，且...

找人代驗躲兵役 槍手太紅露馬腳

張姓男子二○一七年三月間被徵召入伍，到馬祖防衛指揮部北高守備大隊機械化步兵連服役，他以廿七萬元代價找患有僵直性脊椎炎林姓...

熱門新聞

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

高市又有官警被拔！ 這次為偵查隊長與派出所所長6人

影／機車誤上國道9車撞一團 2警受傷為處理公務拒就醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。