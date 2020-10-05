隱瞞已婚身分與同志性交 男子判賠15萬

1名男子控告前男友隱瞞已婚身分與他交往，雙方並發生數次性行為，侵害他的貞操權，求償新台幣30萬元。台北地方法院審理後，判決前男友應給付15萬元。全案可上訴。

男子提告指出，他與前男友於民國106年12月間在同志交友軟體上交談認識，對方在資料上顯示為單身，並拿出配偶欄為空白的身分證取信他。交往過程中，他曾贈送訂情戒指、手機、知名潮牌衣物、翡翠項鍊等貴重物品給對方。

男子表示，因大法官會議作出釋字第748號解釋，同婚法制化指日可待，所以陸續與對方在台北市萬華區等地發生數次性行為，直到107年4月間才發現對方已結婚並有小孩，隔月提出分手。

男子認為，前男友刻意隱藏已婚身分跟他交往，並發生性行為，貞操權受到損害，向前男友求償精神慰撫金30萬元。

前男友則主張，兩人是透過網路認識，所以不敢透露個人私事給不認識之人，而對方所謂的「性行為」就是抱在一起，沒有發生數次性行為。

台北地方法院指出，所謂貞操權，是以性的尊嚴及自主為內容的權利，保護個人得以自由意思性交，不受他人不法干涉。倘若隱瞞已婚身分，致他方陷於錯誤而同意與之性交，行為人的手段屬背於善良風俗，而具不法性。

北院表示，被告於106年3月21日即與他人結婚，卻在交友軟體上填寫「亞洲人，38歲，未婚」的不實資訊，的確隱瞞已婚狀態的事實，兩人的Line對話曾提到「第一次都給你了」等語，可知兩人應有發生性行為。

北院認為，被告刻意隱瞞已婚身分，而與原告交往，使原告陷於錯誤，誤以為被告為單身而同意性交，被告手段仍屬背於善良風俗，而具不法性，判決被告賠償原告15萬元。全案可上訴。