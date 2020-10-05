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蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，提損害賠償訴訟，士林地院判敗訴。夫妻倆上訴並聲請調查蔡的財產。高等法院今開庭，蔡表示2015年離婚時把大部分的資產都留給了前妻、保障她生活，反問「也離婚的彭文正」給前妻什麼贍養費、保障。

彭文正聽到蔡正元拿他當對比，當庭氣得說要調查蔡的財產是要確認他是否有轉移、隱匿財產。蔡正元說自己0資產，而且還是負的，很多法院都已認證，但彭卻一意扭曲方向，他在立委任期結束前離婚，「盡男人該有的責任」付了該有的贍養費，而彭文正也離過婚，不曉得做一個男人彭文正給了前妻什麼樣的保障？

李晶玉聞言也加入戰局，說「那對第二任怎麼保障？」

蔡正元2016年3月30日在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，「拒絕」生台灣人，心思令人疑竇，專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣「詐健保」，彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保。隔天再將文章貼到LINE群組「連正上線」分享。　

刑事部分，彭、李自訴蔡正元妨害名譽，蔡表示是引用媒體報導加以評論，且他臉書貼文內容和報導內容一致，另彭文正也在LINE群組中，若有意見可直接反應，但彭從未回應，且夫妻專程跑去美國生美國人，還替月子中心打廣告，想拉很多台灣人去做美國人，「當然值得批評」。士院認為彭、李是知名節目主持人，也在節目中將陸生納入全民健保議題列入討論，蔡正元言論是對彭、李涉及公共事務領域的事項加以表述，屬可受公評事項，蔡無罪。

彭文正夫妻上訴，高院雖撤銷一審判決，但認為蔡不是媒體，他在「連正上線」群組的轉貼文是延續文章標題「彭文正李晶玉被爆刻意赴美產子『詐騙』健保費」而申論，下方連結自由時報電子報網址，閱聞者可得悉相關新聞報導，衡酌蔡全文目的是就新聞報導評述「赴美產子」、「陸生健保」等與公益相涉事務，判蔡無罪確定。

民事部分，士院今年3月認為蔡正元沒有調查、偵查權限，基於個人資料保護法的相關規定，難期蔡能即時向健保署查明客觀事實，因此認為他的言論不具違法性，駁回彭文正、李晶玉之訴。

高院民事庭今開庭時，蔡正元表示自己不是他不是李晶玉的紛絲，不知道李晶玉貼了什麼文章，更何況與他們夫妻沒有私交。蔡還舉「蔡英文總統論文案」為例，指彭文正說蔡英文的博士學位是假的，他只要確認彭有這樣講，而不用去查蔡英文的博士是真是假。

蔡正元說，李晶玉未否認赴美產子一事，陸生健保重點在國籍，後來蔡英文總統也比照外籍生將陸生納保，這是國際通行的慣例，用李晶玉赴美產子來評論陸生納保很恰當。

蔡不滿彭文正、李晶玉為了本案而要回溯調查他的財產資料，彭文正指這是為了查清楚蔡有沒有隱匿財產，稱蔡名下無資產，但他有阿波羅公司股權，這未顯示於財產清冊，因此請高院在審酌時應納入考量。彭說，0資產的說法是在藐視法庭。

「我的財產是負的幾億！不是0。」蔡正元表示，這都已經法院認證。法官表示，上訴人的聲請將由合議庭評議。

王道旺台媒公司、壹傳媒、華視都因類似報導而經高院判賠，士院認為是否已盡合理查證義務，應依個案事實的不同分別斟酌判斷，不可等同視之。

政論節目主持人彭文正（後）、李晶玉不滿前立委蔡正元（前）在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，提損害賠償訴訟。記者王宏舜／攝影
政論節目主持人彭文正（後）、李晶玉不滿前立委蔡正元（前）在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，提損害賠償訴訟。記者王宏舜／攝影

健保 蔡正元 陸生

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