打麻將爆衝突牌友空手奪刀 老翁揮刀砍人傷害罪被起訴

桃園市73歲陳姓老翁不滿一次與朱姓男子打麻將爆發口角糾紛，去年7月間，他趁朱男前往龜山區千禧新城國宅蕭姓友人住家打麻將，手持柴刀前往，趁朱男背對門口洗牌不備，從左後側持刀揮砍，朱男左手擋刀被砍一刀，又見朱男再度舉刀砍來，情急以左手抓住刀刃，造成左手掌及拇指受傷，警方依殺人未遂罪嫌送辦，桃園地檢署今天上午表示，難認陳男主觀有殺人犯意，偵結依傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，陳姓老翁與朱姓男子認識，去年某次一起打麻將，2人發生口角糾紛，陳男認為朱男刻意欺負他，心生不滿，今年7月23日上午，得知朱男與朋友前往龜山千禧新城蕭姓友人住家打麻將，他決定報仇。

陳男當天下午持30公分長的柴刀前往千禧新城，趁朱男背對門口洗牌不備，持從左後側揮砍，在場人尖叫「快閃」，朱男瞄見後，下意識伸出左手擋刀，造成左手臂被砍一刀，又見朱男再次揮刀砍來，朱男立即以左刀抓住刀刃，造成左手拇指撕裂傷和左掌擦傷，並說要報警，陳男逃逸，警方隨後將陳男逮捕到案，在機車內查獲柴刀偵辦，朱男送醫縫合無大礙。

陳姓老翁辯稱自己是朝朱男手臂砍去，造成朱男左手臂和拇指、手掌受傷，他否認主觀殺人致死犯意。