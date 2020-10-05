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14歲Coser開房間陽性確診 愚人節搞笑Po文遭送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子今年４月1日愚人節在網路上稱，與逃來台灣的對岸14歲Coser開房間後「陽性確診」遭依照社會秩序維護法送辦。士林簡易庭認為，李男並沒提到COVID-19等字眼，且確有開玩笑口吻，諭知不罰。

李在愚人節當天用手機在個人臉書po文「上禮拜認識一個逃來台灣的對岸Coser，才14歲。因為她太可愛了，我們情投意合就開了房間。結果昨天陽性確診了，怎麼辦啊?」

今年4月初，李非新冠肺炎確診個案，且國內當時376確診者中無14歲大陸籍女性，但卻在網路po文陽性確診，遭認為涉嫌散佈謠言妨害安寧秩序送辦。

李供稱，在雅虎知識家上看到一則笑話「肛交是否容易比較容易得到ADSL?」才會在今年愚人節貼文回覆這則笑話，實際上根本沒有逃來台灣的對岸14歲Coser 這個人，是編造出來的「只是在愚人節搞笑」， 開玩笑說有申裝ADSL。警方通知後認為有法律疑慮，旋即刪文。

簡易庭認為，李開玩笑誆稱已陽性確診得到ADSL，警方通知後已刪文，且全文無提到有關新冠病毒等文字，難認有使見聞者心生畏懼或恐慌情事，全案諭知不罰。

新冠肺炎 COVID-19

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