後製他臉照貼高鐵廁所還諷「小又軟」 女賠7萬

高雄花姓女子疑與陳姓男子有糾紛，去年7月涉將陳的臉部照片，後製加上文字「聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟」等語，印出後張貼在高鐵北上列車的廁所內，陳發現氣得提告。橋頭地院審理後，依文字誹謗罪判花女2月徒刑定讞，民事庭另判她須賠7萬元，民事部分可上訴。

判決指出，花姓女子認為陳姓男子先前羞辱她丈夫，心有不滿，後製陳的臉部照片，加文字「約長期，一直講自己在高鐵當司機很有錢！聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟。結果講好付款的時間到還不付錢！你講你老婆外遇你很難過想自殺，我安慰你不要想太多。結果咧！還不是自己找女人。勸你在時間內付錢，否則公布全臉照片」。

去年7年28日中午12點多，花女到超商列印出來，前往高鐵左營站搭1640車次列車，將紙張貼在廁所內，結果目睹乘客便拍照上傳臉書「爆怨公社」，陳姓男子因此得知，氣得提告花女。

花女審理時認罪，但陳姓男子不願和解，法官也考量她前年才因不滿高雄捷運廖姓女站員，也用類似手法毀人名譽、被判有罪宣告緩刑，顯然她不知警惕，依文字誹謗罪判2月徒刑，得易科罰金6萬元；花女及檢方都未提上訴，全案定讞。