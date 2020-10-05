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夜遛柯基犬咬傷路邊女 過失傷害遭起訴
北市一名劉姓男子2013年3月間某日晚上帶著柯基犬出門遛，卻咬傷坐在路邊的一名年輕女子的右大腿。劉男感到抱歉馬上帶女方就醫，之後兩人因和解金額談不妥而女方提告恐嚇、過失傷害等罪。劉男通緝日前到案，台北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴他。
檢警調查，2013年3月間某日晚上9點許，劉姓男子帶著柯基犬在北市民權東西散步，而被害女子則蹲坐在路邊。柯基犬經過時突然咬了女方的右大腿一口，而飼主劉男馬上帶女方去台大醫院就診並簡單包個1200元的紅包壓驚。
過幾天，女方在住處與劉男通電話討論和解事宜，女方認為日後恐須要醫美等費用，且還要紅包，而劉男覺得已經包過紅包了，僅需要針對醫藥費賠償，雙方談得不開心，劉男罵髒話甚至出言：「叫兄弟來討論！」
事後，女方提出寫著咬傷、齒痕的驗傷單提告劉男涉嫌過失傷害、妨害名譽、恐嚇等罪，女方指控，劉男當時遛狗沒用牽繩，而劉男則說有使用伸縮式牽繩，但不否認狗確實咬到人。
由於劉男另案被通緝，直到前陣子才歸案，而時隔已久女方聯繫方式已更改，無法再傳喚到庭訊問雙方是否願意和解。檢察官認為劉男身為飼主有過失責任，因此今依過失傷害罪嫌起訴他。至於恐嚇等部分，依罪嫌不足，不起訴處分。
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