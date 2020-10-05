控訴弱勢家庭自助協會吸金 會員今向縣府陳情抗議　

彰化縣社頭鄉民林素真吊著尿袋，今天和數十名中華民國弱勢家庭自助協會會員，到彰化縣議員張錦昆服務處陳情，她指控協會涉嫌違法吸金，要求縣政府帶隊到內政部抗議；縣政府社會處表示，相關案件已轉請內政部處理，目前了解中。

記者去電會址設在北斗鎮復興路的中華民國弱勢家庭自助協會，會務人員稱自助協會一切正常，行事合法，不清楚會員發起抗議的事情，執行長江冠南今天下午會進辦公室，但時間不確定。

中華民國弱勢家庭自助協會組成自救會，向藍綠兩黨的民代陳情，請求主持公道。會員林素真說，2018年入會迄今，繳交130多萬元，契約記載入會12年，如果會員死亡，自助協會給付會員總人數的100%，她的公公死亡，家屬只領到5萬多元，契約就此終止，實在太離譜。

林素真說，她家是身障家庭，生活不寬裕，當初想到身後事需要不少費用，才會加入自助協會，自助協會強調如果兩年不繳即喪失會員申領喪葬給付的資格，一家人省吃儉用按時繳費，落得血本幾乎無歸的境地，她今天吊著尿袋請求政府救救被騙無助的弱勢家庭。

自救會長邱慶順表示，入會10年，已繳納134萬元，陸續聽到許多自助協會會員繳數十萬甚至百萬元，只領到2萬元至5萬元，他詢問收費的協會小組長，都是以敷衍和欺騙的方式帶過，當會員質疑協會的合法性，收費小組長語焉不詳，一下子稱申請中，一下子稱內政部「要發牌（證照）」。

縣議員張錦昆受理陳情，並將要求縣政府積極處理，維護數以千計的弱勢會員權益。縣政府社會處表示，關於自助協會的爭議，社會處已轉請內政部處理。