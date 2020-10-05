快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

控訴弱勢家庭自助協會吸金 會員今向縣府陳情抗議　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉民林素真吊著尿袋，今天和數十名中華民國弱勢家庭自助協會會員，到彰化縣議員張錦昆服務處陳情，她指控協會涉嫌違法吸金，要求縣政府帶隊到內政部抗議；縣政府社會處表示，相關案件已轉請內政部處理，目前了解中。

記者去電會址設在北斗鎮復興路的中華民國弱勢家庭自助協會，會務人員稱自助協會一切正常，行事合法，不清楚會員發起抗議的事情，執行長江冠南今天下午會進辦公室，但時間不確定。

中華民國弱勢家庭自助協會組成自救會，向藍綠兩黨的民代陳情，請求主持公道。會員林素真說，2018年入會迄今，繳交130多萬元，契約記載入會12年，如果會員死亡，自助協會給付會員總人數的100%，她的公公死亡，家屬只領到5萬多元，契約就此終止，實在太離譜。

林素真說，她家是身障家庭，生活不寬裕，當初想到身後事需要不少費用，才會加入自助協會，自助協會強調如果兩年不繳即喪失會員申領喪葬給付的資格，一家人省吃儉用按時繳費，落得血本幾乎無歸的境地，她今天吊著尿袋請求政府救救被騙無助的弱勢家庭。

自救會長邱慶順表示，入會10年，已繳納134萬元，陸續聽到許多自助協會會員繳數十萬甚至百萬元，只領到2萬元至5萬元，他詢問收費的協會小組長，都是以敷衍和欺騙的方式帶過，當會員質疑協會的合法性，收費小組長語焉不詳，一下子稱申請中，一下子稱內政部「要發牌（證照）」。

縣議員張錦昆受理陳情，並將要求縣政府積極處理，維護數以千計的弱勢會員權益。縣政府社會處表示，關於自助協會的爭議，社會處已轉請內政部處理。

中華民國弱勢家庭自助協會2011年成立，終老扶助事業始於創辦人江冠南參考永靖鄉老人會創辦「老人互助會」，1993年開辦台灣老人福利會，2005年成立彰化老人福利會，2007年又成立彰化新世紀老人福利會，會員人數突破萬人。

中華民國弱勢家庭自助協會自救會的數十名會員，到彰化縣員林市，向縣議員邱錦昆陳情。記者簡慧珍／攝影
中華民國弱勢家庭自助協會自救會的數十名會員，到彰化縣員林市，向縣議員邱錦昆陳情。記者簡慧珍／攝影

弱勢家庭 內政部 中華民國

延伸閱讀

A股題材熱 強力吸金

吸金手法再現！彰化警方逮詐團車手 3個月守住1200萬元

千佛山關懷甲仙弱勢家庭 願「中秋月圓愛更圓 」

葉彥伯委屈了！彰化縣議會20多名議員獻花致意

相關新聞

無照駕駛 擬比照酒駕規範

近年來無照駕駛肇事的死傷人數，已超過酒駕肇事死傷人數。國民黨立委葉毓蘭指出，無照駕駛駕車上路危險程度遠高過於一般駕駛者，...

雲林老翁打死兒自首且年邁 檢複訊後責付家人帶回

雲林縣元長鄉79歲陳姓老翁昨天下午在家的後院持竹棍打死愛酗酒的兒子，老翁昨晚被依殺人罪移送雲林地檢署複訊直到深夜，因他是...

控訴弱勢家庭自助協會吸金 會員今向縣府陳情抗議　

彰化縣社頭鄉民林素真吊著尿袋，今天和數十名中華民國弱勢家庭自助協會會員，到彰化縣議員張錦昆服務處陳情，她指控協會涉嫌違法...

「翹牌」遭罰騎士不服提申訴 法官判敗訴

新北一名機車騎士因為將車牌「翹牌」遭警員攔查並開罰5400元，騎士不服提起行政訴訟，不過法官認為，車牌懸掛位置明顯翹高，...

行車糾紛男子大馬路上罵人「臭豎子」 法官判拘役20天

林姓男子被控於今年1月間，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口道路中，接續以三字穢語 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓...

客運司機肇逃 緩起訴吊照 抱怨營生困難

鄭姓客運司機變換車道造成騎士摔車三人受傷，涉肇逃，檢方處分緩起訴，監理單位另裁處吊銷駕照三年，鄭主張吊照讓他不能營生，且...

找人代驗躲兵役 槍手太紅露馬腳

張姓男子二○一七年三月間被徵召入伍，到馬祖防衛指揮部北高守備大隊機械化步兵連服役，他以廿七萬元代價找患有僵直性脊椎炎林姓...

酒駕肇事 機車6成3占大宗

台灣機車密度創全球第一，衍生交通安全相關隱憂。根據統計，去年青少年死亡交通事故中，無照駕駛機車高達六成；今年上半年酒駕肇...

高雄婦涉摸走機車置物箱錢包 辯「我沒做」真相曝光

高雄陳姓老婦遭控今年1月深夜11點多，竊取路邊機車置物箱內的錢包，警方循線逮到她依竊盜罪嫌送辦，陳婦卻稱有失智症。高雄地...

仲介否認介紹非法外勞 法官指雇主不致構陷貴人判有罪

林姓女子的祖母中風住院，她在醫院公告欄看到同姓林的女仲介名片，透過對方協助找來越南籍阮姓女子當看護。移民署查獲阮女為失聯...

找到買家購買靈骨塔？ 北市老婦遭詐770萬元

刑事局指出，今年2月，台北市一名80歲的莊姓老婦人，在家接到自稱某公司洪姓業務員的電話，詢問莊婦是否有意出售持有的靈骨塔...

男判11年假釋竟酒駕 法官鼓勵他更生逆轉免刑

毒品案獲假釋的蔡姓男子，去年11月涉酒後騎機車，於高雄鳳山區遭警方攔檢送辦，一審判他2月徒刑；蔡提出上訴後，雄院合議庭二...

熱門新聞

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

雲林驚傳八旬父親持棍打死兒子 中秋酒後家庭悲劇

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

高市又有官警被拔！ 這次為偵查隊長與派出所所長6人

又是突然開車門 嘉義市少女撞上身體多處擦傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。