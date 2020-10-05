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雲林老翁打死兒自首且年邁 檢複訊後責付家人帶回
雲林縣元長鄉79歲陳姓老翁昨天下午在家的後院持竹棍打死愛酗酒的兒子，老翁昨晚被依殺人罪移送雲林地檢署複訊直到深夜，因他是自首且已坦承所犯，加上他中風不久，顧及老人家身體健康，訊後責付其家人帶回家候傳。
至於網路傳聞指老人家可能有頂替之嫌，網友質疑陳父年高八旬，且身體孱弱又中風，怎 麼可能將比他年輕的兒子活活打死。
不過，據當地村民鄰坊指出，陳的五十五歲兒子，因長期酗酒身體狀況比父親更差，體重僅三十多公斤乾瘦如柴，而陳父幾年前雖曾中風，但經過醫治調養已略有恢復，且死者生前除了喝酒會與父爭吵，平時也很孝順，對父親的教訓斥責不敢有太多反抗。
據了解，事發當時除陳家父子，陳父的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵。這名看護也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。
陳父昨晚被移送法辦，檢察官夜間開庭複訊，因陳父自首並已坦承所犯，無逃亡之虞，加上他年邁罹有心血管疾病，健康狀況尚未穩定，訊後責付其家人帶回家候傳。檢警並將就竹棍凶器與相關事證，進行進一步指紋比對和查證中。
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