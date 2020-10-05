影／男警扮「月光仙子」 犧牲色相拍宣導片笑果十足

嘉義市警局二分局日前為宣導，中秋假期勿酒駕、烤肉控制情緒、避免鬥毆，企劃拍攝一部近7分鐘短片，分局員警不僅自行執導、掌鏡、擔任演員，後湖派出所員警黃詮明還戴假髮、穿水手服反串「月光仙子」主持正義，被形容為政令宣導真的是「犧牲色相」、殺很大！

38歲的黃詮明是嘉義人、大學讀企管，擔任警職前曾從事幼教課程、電信業行銷，經家人鼓勵用2年時間準備、通過警察特考班，畢業先分發到新北板橋服務6年，2年前請調返鄉服務，他認為過去民間工作歷練，讓他對警政工作、服務更有感，更能站在民眾立場感受其需求。

「反差大，才能吸引別人注意！」黃詮明說，這次反串「月光仙子」其實是分局五組組長蔡昇憲企畫建議，認為他個性活潑、放得開，拍攝前他和導演、南門所長黃涵成等人到租戲服，當他試穿「月光仙子」水手服、戴上假髮後，大家都認為喜感十足，稱讚「將是全劇最大亮點」。