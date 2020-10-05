影／男警扮「月光仙子」 犧牲色相拍宣導片笑果十足

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃註明穿水手服、戴上假髮，反穿月光仙子喜感十足。記者卜敏正／翻攝
黃註明穿水手服、戴上假髮，反穿月光仙子喜感十足。記者卜敏正／翻攝

嘉義市警局二分局日前為宣導，中秋假期勿酒駕、烤肉控制情緒、避免鬥毆，企劃拍攝一部近7分鐘短片，分局員警不僅自行執導、掌鏡、擔任演員，後湖派出所員警黃詮明還戴假髮、穿水手服反串「月光仙子」主持正義，被形容為政令宣導真的是「犧牲色相」、殺很大！

38歲的黃詮明是嘉義人、大學讀企管，擔任警職前曾從事幼教課程、電信業行銷，經家人鼓勵用2年時間準備、通過警察特考班，畢業先分發到新北板橋服務6年，2年前請調返鄉服務，他認為過去民間工作歷練，讓他對警政工作、服務更有感，更能站在民眾立場感受其需求。

「反差大，才能吸引別人注意！」黃詮明說，這次反串「月光仙子」其實是分局五組組長蔡昇憲企畫建議，認為他個性活潑、放得開，拍攝前他和導演、南門所長黃涵成等人到租戲服，當他試穿「月光仙子」水手服、戴上假髮後，大家都認為喜感十足，稱讚「將是全劇最大亮點」。

他笑著說，這次拍宣導短片「鬥陣來夯肉、飲酒麥相打、勿酒駕」是第一次反串，若能搏君一笑、讓大家重視、克制酒後行為，犧牲色相也值得，也歡迎大家到嘉義市警局臉書幫二分局影片按讚，給他及參與影片拍攝同仁們一個鼓勵。

黃註明穿水手服、戴上假髮，反穿月光仙子喜感十足。記者卜敏正／翻攝
黃註明穿水手服、戴上假髮，反穿月光仙子喜感十足。記者卜敏正／翻攝
黃註明對警務工作、服務充滿熱忱。記者卜敏正／攝影
黃註明對警務工作、服務充滿熱忱。記者卜敏正／攝影

嘉義 酒駕

延伸閱讀

疑酒駕 高市男子自撞號誌桿送醫不治

男判11年假釋竟酒駕 法官鼓勵他更生逆轉免刑

又是突然開車門 嘉義市少女撞上身體多處擦傷

猜猜看 哪些是2020年全球10大最有價值烈酒品牌？

相關新聞

影／男警扮「月光仙子」 犧牲色相拍宣導片笑果十足

嘉義市警局二分局日前為宣導，中秋假期勿酒駕、烤肉控制情緒、避免鬥毆，企劃拍攝一部近7分鐘短片，分局員警不僅自行執導、掌鏡...

台南刑務所 見證噍吧哖事件等歷史

日治時期保存至今的原台南刑務所即將展開整建，台南市府文化資產管理處已完成相關調查，認為台南刑務所不僅是台灣獄政現代化代表...

文化部同意補助 台南刑務所明年整修

原台南刑務所木造建築群為台南市定古蹟，長年未修復，經市政府多年爭取，文化部文化資產局近日同意列為前瞻2.0計畫中的優先補...

雲林唯一 四湖全鄉裝住警器

雲林縣四湖鄉公所鑑於家戶火警頻傳，透過自籌經費及民間響應，籌得5千多個住宅用火災警報器，趕在中秋連假前後的火警高峰期，到...

荷花枯萎批嘉市府 基進黨挨轟後道歉

嘉義市河濱公園荷花池入秋後自然枯萎，基進黨嘉義黨部前天卻在臉書指荷花大量枯萎，市府沒有盡到維護責任，引來網友抨擊，「宅神...

鄉野奇譚／諸羅鳥榕王 曾是求明牌神樹

嘉義市劉厝里有一棵樹齡逾480歲的老榕樹，當地封為「諸羅鳥榕王」，居民視為神靈，不過在非法賭博「大家樂」盛行年代，曾是全...

民雄棒球小將嘉義主場開打 順利拿下2勝

嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績，預計本月24日再前...

台南觀光熱點中的刑務所古蹟 終爭取到經費整修

從指定古蹟至今已十多年的「原台南刑務所木造建築群」，經過多年的努力，終於爭取到經費整修，文化部文化資產局已同意列為明年前...

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

數大便是美！「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場，眼前大片雪白甜根子草齊綻放，彷彿鋪...

嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

嘉義縣大林萬國戲院昨晚舉行國片「刻在你心底的名字」放映暨導演、演員見面會，150人名額不到3分鐘就被搶光，吸引民眾遠從基...

推廣全民槌球運動 嘉縣府辦全國槌球賽

嘉義縣吳鳳科技大學運動場今天上午舉行「縣長盃暨全國槌球邀請賽」聚集來自全國106支隊伍、600多位選手，縣長翁章梁表示，...

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

台灣基進黨嘉義黨部在臉書發文指，嘉義市河濱運動公園生態池內荷花，大面積集體枯萎，有礙市容觀瞻；發文一出引網友熱議，連「宅...

熱門新聞

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

板橋板南線轉乘環狀線 議員實測不按標示最快

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

桃園自來水管再漏水緊急搶修 龍潭至少7個里無預警停水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。