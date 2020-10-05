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行車糾紛男子大馬路上罵人「臭豎子」 法官判拘役20天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子被控於今年1月間，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口道路中，接續以三字穢語 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓被害人，郭不甘受辱，報警法辦起訴。台南地院依林觸犯公然侮辱罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，林男（32歲）今年1月11日下午2點多，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口及長榮路、府連東路口之道路中，接續以台語「三字經」、臭豎子等語侮辱郭姓被害人，郭不甘受辱，報警法辦起訴。

法官審酌，林因細故與告訴人發生爭執，竟公然辱罵告訴人，以發洩自身不滿情緒，不僅貶損告訴人名譽，欠缺尊重他人名譽法益觀念，念在犯後坦承犯行，兼衡迄未賠償告訴人所受損害，未獲得告訴人原諒等一切情狀，量處其刑。

林姓男子被控因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路接近林森路口道路中，接續以三字經 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓被害人。台南地院依林觸犯公然侮辱罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片
林姓男子被控因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路接近林森路口道路中，接續以三字經 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓被害人。台南地院依林觸犯公然侮辱罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片

公然侮辱

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