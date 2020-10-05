行車糾紛男子大馬路上罵人「臭豎子」 法官判拘役20天

林姓男子被控於今年1月間，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口道路中，接續以三字穢語 、「臭豎子」等涉嫌侮辱郭姓被害人，郭不甘受辱，報警法辦起訴。台南地院依林觸犯公然侮辱罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，林男（32歲）今年1月11日下午2點多，因行車糾紛，公然在台南市東區崇德路近林森路口及長榮路、府連東路口之道路中，接續以台語「三字經」、臭豎子等語侮辱郭姓被害人，郭不甘受辱，報警法辦起訴。