高雄婦涉摸走機車置物箱錢包 辯「我沒做」真相曝光

高雄陳姓老婦遭控今年1月深夜11點多，竊取路邊機車置物箱內的錢包，警方循線逮到她依竊盜罪嫌送辦，陳婦卻稱有失智症。高雄地院送鑑定認定她明顯退化，已達重度認知障礙症，無法辨識行為違法，判她無罪；由於案發後家屬將陳婦送失智照護機構，法官便無另宣告監護處分。可上訴。

判決指出，陳姓老婦今年1月7日晚間11點24分許，見曾姓女子停路邊的機車，徒手竊取機車置物箱內的錢包1個，內含福利中心會員卡、現金1000多元及鑰匙等物，接著就離去；警方接獲報案後循線逮人。

陳姓老婦雖不否認有竊盜犯行，卻拿出醫院診斷出有失智症的證明；法官審理時送請高雄仁愛之家附設慈惠醫院鑑定，結果顯示陳婦近3至4年認知功能各面向明顯退化，記憶、心智運作、判斷理解力等功能有明顯缺損，針對案發經過，她也表示「我沒有做」，已達重度認知障礙症，無法辨識自己行為違法。