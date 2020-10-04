聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄婦涉摸走機車置物箱錢包 辯「我沒做」真相曝光
高雄陳姓老婦遭控今年1月深夜11點多，竊取路邊機車置物箱內的錢包，警方循線逮到她依竊盜罪嫌送辦，陳婦卻稱有失智症。高雄地院送鑑定認定她明顯退化，已達重度認知障礙症，無法辨識行為違法，判她無罪；由於案發後家屬將陳婦送失智照護機構，法官便無另宣告監護處分。可上訴。
判決指出，陳姓老婦今年1月7日晚間11點24分許，見曾姓女子停路邊的機車，徒手竊取機車置物箱內的錢包1個，內含福利中心會員卡、現金1000多元及鑰匙等物，接著就離去；警方接獲報案後循線逮人。
陳姓老婦雖不否認有竊盜犯行，卻拿出醫院診斷出有失智症的證明；法官審理時送請高雄仁愛之家附設慈惠醫院鑑定，結果顯示陳婦近3至4年認知功能各面向明顯退化，記憶、心智運作、判斷理解力等功能有明顯缺損，針對案發經過，她也表示「我沒有做」，已達重度認知障礙症，無法辨識自己行為違法。
法官認為，陳姓老婦客觀上構成竊盜罪嫌，但符合刑法19條1項能不罰，判無罪，她也賠3000元和解；此外，案發後陳婦的家屬將她送往台灣高齡照護協會失智症老人團體家屋來照料，足以防止再犯，不需要另宣告監護處分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言