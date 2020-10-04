仲介否認介紹非法外勞 法官指雇主不致構陷貴人判有罪

林姓女子的祖母中風住院，她在醫院公告欄看到同姓林的女仲介名片，透過對方協助找來越南籍阮姓女子當看護。移民署查獲阮女為失聯非法外勞，將女仲介送辦。女仲介否認涉案，法官認為女仲介堪稱林女的貴人，林女應不會構陷女仲介，依違反就業服務法處女仲介拘役50日。全案可上訴。

判決指出，從事看護派遣的林姓女仲介，去年2月間媒介阮女給林女，2月15日起雇用阮女到醫院照顧祖母。女仲介與阮女約定，每天收取仲介費100元。林女祖母去年3月出院返家，阮女跟著回林家照顧。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊去年10月15日，查獲阮女非法在台工作，去年12月3日安排出境。專勤隊另依違反就服法將林姓女仲介函送法辦，基隆地檢署偵結起訴。

基隆地院審理時，女仲介坦承有介紹外籍看護給林女，但辯稱阮女不是她介紹的，她並未違反就業服務法。

法官查出，林女在檢方偵查時具結證稱，在醫院公告欄看到林姓女仲介的名片，由對方仲介外勞照顧祖母。剛開始是一個台灣人來看護，因轉院後無法繼續受雇，聯絡女仲介才又派阮女來照顧她的祖母。

林女還說，曾在電話中問女仲介，看護費要給誰收？女仲介說直接給阮女，她們再自行結算。