不甘女友提分手 莽男噴漆辱對方「3P專家」

新北一名余姓男子不滿女友提分手，竟在對方住處附近噴漆，罵對方「賤婦」、「3P專家」，被逮後還矢口否認，但因為監視器拍下整個過程，被新北地院依公然侮辱罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，余男去年4月先在在國道三號三峽路段下方涵洞噴漆，除了留下不雅字眼，還把女友的地址和電話也全寫上去，隨後又跑到鶯歌區三鶯路再犯。他事後雖獲女友撤告，但因為噴漆時把女友樓下鄰居也罵進去，指對方是「奸夫」，所以仍吃官司。

審理時，余男否認犯行，辯稱當天是機車老舊在涵洞熄火，為了發動機車，才在涵洞裡稍作停留，沒有噴漆，但說法未被採信。