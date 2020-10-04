男判11年假釋竟酒駕 法官鼓勵他更生逆轉免刑

毒品案獲假釋的蔡姓男子，去年11月涉酒後騎機車，於高雄鳳山區遭警方攔檢送辦，一審判他2月徒刑；蔡提出上訴後，雄院合議庭二審發現，蔡若判刑將撤銷假釋，重回獄中再關4年多，考量他已有工作也未再碰毒，此案酒駕犯行輕微，又捐出15萬，為鼓勵他更生，依刑法61條改判免刑確定。

判決指出，蔡姓男子因毒品等案件，桃園地院裁定他應執行11年徒刑，直到2019年1月28日假釋出監，縮刑期滿日為2023年6月27日。

不料蔡姓男子2019年11月7日晚間8點半許，他於高雄鳳山區的自強夜市喝酒後，騎機車上路，9點半許被警方攔檢，測得呼氣酒精濃度每公升0.25毫克，被移送法辦，雄院簡易庭依不能安全駕駛動力交通工具罪，判他2月徒刑，得易科罰金6萬元。

蔡姓男子提上訴請求輕判，合議庭認為事證明確，不過發現蔡假釋後就尋得工作，受雇於1間五金行負責維修機械，且假釋後定期尿檢都未再施用毒品，並定期與觀護人報告工作上的點滴，可見有積極更生重返社會，有悔悟之心。