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靈骨塔買賣詐光老本 刑事局揭露3點預防

中央社 / 台北4日電

北市8旬莊婦接獲來電詢問是否欲售所持靈骨塔位，但需加購買家指定殯葬商品，她交付新台幣770萬元後，對方失聯才知受騙，刑事局提醒，應慎防塔位需附帶殯葬商品等3詐騙徵兆。

刑事局今天發布新聞稿表示，台北市一名80歲的莊姓老婦今年2月在家中接到自稱洪姓業務員來電，對方洽詢是否有意出售所持靈骨塔位，有意出售的莊婦便和洪姓業務員相約便利商店確認產權資料。

洪姓業務員數日後再度致電莊婦，並稱已找到買家，並轉介仲介員李男負責聯繫後續買賣塔位事宜。李男告知莊婦，欲購買家還指定需附隨相關殯葬商品才下定，包括單價12萬元的白玉璽骨灰罐35個和單價35萬元的陶瓷奈米內膽。

莊婦表示並未持有相關商品，也無如此多現金可購買，李男和洪姓業務員便稱可分別幫忙墊付150萬元、140萬元，不疑有他的莊婦便拿出積蓄770萬元交付購買；李男見莊婦好欺，又佯稱買家要加買單價20萬元的玉璽20個，讓莊婦拿出畢生積蓄，直到她後來聯繫不到兩人，才驚覺遭騙。

另一名7旬老婦去年7月也在家中接到自稱靈骨塔買賣仲介商來電，對方以同樣詐騙，深信不疑的老婦交付塔位「過戶手續費」30萬元後，還應對方要求申請自然人憑證並配合贈與稅辦理事宜。

隨後自稱地政事務所人員稱塔位買賣成交衍生龐大「稅金」，需有一筆額外款項「製造金流」才能節稅，並建議老婦可利用貸款名義製造金流，她便將身分證、土地權狀等重要個資交付詐騙集團，甚至還將自有房地辦理最高限額抵押權設定等事宜，待老婦無力繳納借貸的高額利息，詐騙成員又以抵押權人身分強制執行老婦房地，終生積蓄全被搬空。

刑事局提醒，此類「靈骨塔假買賣、真借貸」詐騙案，常鎖定生活單純、對詐騙話術不熟悉，且白天獨自在家的中老年人、退休人員、家庭主婦等族群，提醒民眾應謹記靈骨塔詐騙3大型態和關鍵字。

包括有塔位需附帶殯葬商品，例如高價骨灰罐、內膽、玉璽等物品，提高買方購買意願；其次，塔位交易產生高額稅金，需製造金流，要求申辦高利貸款、抵押房產，達節稅目的；以及交易前要求先支付手續費，表示正式委託；要求支付加碼金，可加快交易速度。

詐騙集團 北市

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