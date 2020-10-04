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賣場撿錢包侵占1700元 事後被逮全繳回再遭罰6000元
台中市邱姓男子在今年2月間，發現陳姓市民在南屯區某大賣場的休息區遺失一個黑色皮夾，裡面裝有現金1700元及證件，邱以為沒人發現，將錢包占為己有，陳發現錢包遺失後，協請賣場人員幫忙調閱監視器，循線查出邱涉案，警方循線到邱戶籍地查訪，當場查獲邱侵占的錢包，以及錢包內所有財物，台中地院審結，認定邱犯行明確，依侵占遺失物罪，判罰6000元，可上訴。
根據判決書，邱姓男子在今年2月21日晚間6時許，台中市南屯區文心路某大賣場3樓的休息區內，拾獲陳姓市民遺失在該處桌子上黑色皮夾1個，裡面裝有1700元、陳的健保卡、會員卡及信用卡10張等物品，邱沒有將該黑色皮交交給警方或賣場人員失物招領，反而將錢包帶回家，意圖侵占。
陳姓市民發現錢包遺失後，重返現場找尋，但一直尋找不到，研判是遺落在休息區，因此協請賣場人員調閱監視器，經調閱監視器後，發現是邱涉案，陳報警處理，警方根據邱使用的機車，查到邱的戶籍地，當時邱尚未花用錢包內的財物，警方查扣後，發還給陳。
全案經台中地檢署依侵占遺失物偵結起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院依法判罰6000元，得易服勞役。
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