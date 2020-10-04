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張錫銘假釋遭駁興訟 案件移台南地院審理

中央社 / 台北4日電

刑事警察局2004年7月間圍捕頭號槍擊要犯張錫銘及黨羽，張錫銘和同夥兩人手各持一支衝鋒槍，挾持人質逃脫連續畫面。圖／聯合報系資料照片
刑事警察局2004年7月間圍捕頭號槍擊要犯張錫銘及黨羽，張錫銘和同夥兩人手各持一支衝鋒槍，挾持人質逃脫連續畫面。圖／聯合報系資料照片

前槍擊要犯張錫銘服刑中，不滿去年提報假釋遭駁興訟，請求台北高等行政法院命法務部作成准予假釋的行政處分。法院日前審酌移送北院的原裁定有誤撤銷，將全案移送台南地院審理。

矯正署官員指出，張錫銘目前仍在台南監獄服刑，提報假釋部分，今年6月是他第12次提報遭駁回，第13次為10月（本月）將可以提報。

犯下中興電台主持人及台南當舖老闆綁架等案的張錫銘，遭台灣高等法院台南分院判處無期徒刑，案經最高法院駁回上訴而定讞，民國96年進入法務部矯正署台南監獄服刑。

台北高等行政法院裁定指出，台南監獄於108年7月依職權提報張錫銘假釋案，經監獄假釋審查委員會審慎評估後，以「本件受刑人有傷害前科，復犯本案共同殺人、擄人勒贖及槍砲等罪，侵害他人生命和財產法益，嚴重危害社會治安，需嚴評其假釋，爰有再行考核之必要」為主要理由，決議未通過假釋。假釋審查委員會決議經法務部核復准予照辦。

張錫銘不服提起訴願，經行政院駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，聲明請求原處分撤銷，法務部應對他的假釋陳報，作成准予假釋的行政處分。

北高行合議庭7月底認定，本案於108年12月19日繫屬法院，於今年7月15日監獄行刑法施行後尚未終結，考量法務部所在地，裁定案件移送台北地方法院行政訴訟庭審理。

張錫銘不服案件移送北院，提起抗告，主張原裁定使他審級利益受損，違反法律不溯及既往原則以及信賴保護原則，請求廢棄原裁定。

北高行合議庭審酌，張錫銘現於台南監獄執行中，因假釋案遭法務部駁回而提起本案行政訴訟，本案於今年7月15日監獄行刑法施行後尚未終結，依監獄行刑法第134條第1項、第153條4項第1款規定，本案應由台南監獄所在地的台南地方法院行政訴訟庭管轄。

合議庭指出，原裁定將本案移送至法務部所在地的台北地方法院行政訴訟庭，有所違誤，因此日前自行撤銷原裁定，並裁定移送台南地院行政訴訟庭審理。可抗告。

法務部官員指出，「監獄行刑法」今年1月15日修正公布，修正相關子法「受刑人假釋實施辦法」並於7月15日施行，新法規定，受刑人若假釋遭駁回打行政訴訟，改由地院受理裁判費僅新台幣1000元，將使訴訟程序更迅速便捷之外，也考量受刑人在監較沒錢，給予裁判費一半優惠（一般民眾裁判費2000元）。

假釋 監獄 法務部

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